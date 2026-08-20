ラピトリ入門者はこのキーボードを買うべし！ 8Kポーリングレートほか機能充実AIM1「瞬（MATATAKI）」

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AIM1のテンキーレスゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、AIM1のテンキーレスゲーミングキーボード「瞬（MATATAKI／ホワイト, 日本語配列)」が販売中だ。価格は1万4980円。

本製品は、75％レイアウトのテンキーレスゲーミングキーボード。8000Hzポーリングレートや0.01mm単位で調整できるラピッドトリガー、カスタマイズできる磁気スイッチなどが特徴だ。

ラピッドトリガーデビューに打ってつけの一台

ユーザーレビューを見ると、“コスパ最強クラスのラピッドトリガー／思った以上の高級感と打鍵感／値段以上のクオリティ”といった声が寄せられている。ラピッドトリガーを体験してみたい人、FPSの勝率を少しでも上げたい人は本製品をチェックしてみては？