Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第634回
Amazonのゲーミングキーボードカテゴリーでベストセラー1位
ラピトリ入門者はこのキーボードを買うべし！ 8Kポーリングレートほか機能充実AIM1「瞬（MATATAKI）」
2026年08月20日 14時30分更新
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AIM1のテンキーレスゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、AIM1のテンキーレスゲーミングキーボード「瞬（MATATAKI／ホワイト, 日本語配列)」が販売中だ。価格は1万4980円。
本製品は、75％レイアウトのテンキーレスゲーミングキーボード。8000Hzポーリングレートや0.01mm単位で調整できるラピッドトリガー、カスタマイズできる磁気スイッチなどが特徴だ。
ラピッドトリガーデビューに打ってつけの一台
ユーザーレビューを見ると、“コスパ最強クラスのラピッドトリガー／思った以上の高級感と打鍵感／値段以上のクオリティ”といった声が寄せられている。ラピッドトリガーを体験してみたい人、FPSの勝率を少しでも上げたい人は本製品をチェックしてみては？
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