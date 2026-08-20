Switch 2をドックごとキンキンに冷やしてくれる冷却ファンスタンド、4246円で販売中

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Nintendo Switch 2専用 冷却ファンをチェック

Amazon.co.jpにて、エレコムの「Nintendo Switch 2専用 冷却ファン」が販売中だ。価格は4246円。

本製品は、Nintendo Switch 2をドックごと冷やしてくれる冷却ファンスタンド。本体底面には送風ファンが設置されており、底面から送風することで熱を効率よく排出してくれるという。

Switch 2をしっかり冷やしたい人に◎

ユーザーレビューを見ると、“熱対策はコレで決まり／ファンの音が少々大きい気もするが、確実に冷却効果はある／横向きにできるのがいい”といった声が寄せられている。Switch 2の熱暴走を防ぎたい人は、本製品を手に取ってみては？