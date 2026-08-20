Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第632回
eスポーツ特化の高性能有線コントローラー発見！ GameSirの8Kポーリングレート対応モデルがイチオシ
2026年08月20日 13時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
GameSirの有線ゲーミングコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirの有線ゲーミングコントローラー「GameSir Tarantula 8K PC」が販売中だ。価格は1万2999円。
本製品は、eスポーツに特化した有線ゲーミングコントローラー。最大8000Hzポーリングレートのほか、約180gの軽量設計、プロレベルの第2世代TMRスティック、デュアルモード・トリガーストップ、光学式マイクロスイッチのABXYボタンなどが特徴となっている。
eスポーツゲーマーの必需品
ユーザーレビューを見ると、“PS5純正コントローラーからの移行に最適／軽くて使いやすい／見た目は派手だが機能は本物”といった声が寄せられている。eスポーツに特化した機能と軽量設計がポイントになっているようだ。eスポーツタイトルを遊びたい人にオススメできる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第631回
トピックス真夏のPS5熱暴走を防ぎたい人はコレを試してみて！ PS5 Slim用の冷却ファンが3299円で販売中
-
第630回
トピックスPS5を横置きしたい人はコレ一択！ PS5・PS5 Pro対応のUSBハブスタンドが3209円のセール中
-
第629回
トピックスゲームから仕事までこれ一台でOKでしょ！ RTX 5050搭載のMSI製ゲーミングノートがタイムセールで20％オフ
-
第628回
トピックスコスパで選ぶならコレ一択では？ 200Hz/1msの24.5型ゲーミングディスプレーがタイムセールで1万1380円
-
第627回
トピックスForza Horizon 6でもっと上手くドライビングしたいなら！ Logicool G製ハンコンとゲーミングヘッドセットのセット品が10％オフ
-
第626回
トピックスプレステ仕様のボタン配置でSwitch 2を遊びたい？ 3299円のGameSir有線モデルを買おう！
-
第625回
トピックス「欲しい機能が入っていて安いコントローラー」は実在した！ XBOX・PC・Android対応のGameSir製が6399円
-
第624回
トピックス「ゲームと動画編集、AIもやりたい！」欲張りなあなたを(多分)満足させるRTX 5060 Ti搭載のAmazon限定ゲーミングPC
-
第623回
トピックス「新作ゲームもできる高スペックPCをコスパ良く買いたい！」 そのワガママ、RTX 5060搭載16型ノートで叶えましょう
-
第622回
トピックス「滑らか映像でゲームしたい欲」をお安く叶える良スペックで2万円切りのディスプレー発見！
- この連載の一覧へ