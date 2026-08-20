eスポーツ特化の高性能有線コントローラー発見！ GameSirの8Kポーリングレート対応モデルがイチオシ

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GameSirの有線ゲーミングコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirの有線ゲーミングコントローラー「GameSir Tarantula 8K PC」が販売中だ。価格は1万2999円。

本製品は、eスポーツに特化した有線ゲーミングコントローラー。最大8000Hzポーリングレートのほか、約180gの軽量設計、プロレベルの第2世代TMRスティック、デュアルモード・トリガーストップ、光学式マイクロスイッチのABXYボタンなどが特徴となっている。

eスポーツゲーマーの必需品

ユーザーレビューを見ると、“PS5純正コントローラーからの移行に最適／軽くて使いやすい／見た目は派手だが機能は本物”といった声が寄せられている。eスポーツに特化した機能と軽量設計がポイントになっているようだ。eスポーツタイトルを遊びたい人にオススメできる。