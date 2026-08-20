Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第631回
真夏のPS5熱暴走を防ぎたい人はコレを試してみて！ PS5 Slim用の冷却ファンが3299円で販売中
2026年08月20日 13時00分更新
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PS5 Slim用 冷却ファンをチェック
Amazon.co.jpにて、KIWIHOMEの「PS5 Slim用 冷却ファン」が販売中だ。価格は3299円。
本製品は、PlayStation 5 Slimのディスク版・デジタル版（縦置き・横置き両対応）に対応する冷却ファン。3つの大型ブレードを備えており、本体の熱を効果的に排出してくれるという。そのほか、本体の温度に応じてファンの速度を自動調整してくれる機能、追加のUSB 3.0ポートなども備える。
PS5の熱を効率よく冷やしてくれる優れもの
ユーザーレビューを見ると、“取り付けも操作も簡単／ファンが仕事をしていて普通に使用できる／ゲーム機本体の電源をつければ動くので手間がない”といった声が寄せられている。PS5の熱暴走を防ぎたい人は本製品をチェックしてみては？
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