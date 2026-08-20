PS5を横置きしたい人はコレ一択！ PS5・PS5 Pro対応のUSBハブスタンドが3209円のセール中

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PS5用 ゲーミング横置きUSBハブスタンドをチェック

Amazon.co.jpにて、アンサーの「PS5用 ゲーミング横置きUSBハブスタンド 【PS5（CFI-2000）】【PS5Pro（CFI-7000）】【PS5 デジタル・エディション 日本語専用版対応】」が販売中だ。参考価格は4378円だが、執筆時点では27％オフの3209円で購入できる（8月19日時点）。

本製品は、PlayStation 5・PlayStation 5 Proに対応した横置きUSBハブスタンド。前面に搭載された4基のUSB Type-Aポートはデータ通信や充電などが可能だ。そのほか、RGBライティングモードや通気性・安定性の配慮なども特徴。

PS5を横置きで使いたい人に最適な一台

ユーザーレビューを見ると、“横置きはこれで決まり／設置は簡単／安心して使える”といった声が寄せられている。現時点では、27％オフの3209円で購入可能だ。PS5を横置きで使いたい人は、ぜひ本製品をチェックしてみてほしい。