セガは8月18日、Steamにて販売中の一部PC用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「SEGA Publisher Sale」を開催。セール期間は、2026年8月27日まで。

今回のセールでは、『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』が通常版、デラックス・エディションともに40％オフで登場。『ソニックレーシング クロスワールド』が通常版、デジタルデラックスエディションともに60％オフでラインアップしている。

また、『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』や『龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut』『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』『ツーポイントミュージアム』もお買い得価格でセール中だ。

ほかにも人気のタイトルが多数ラインアップしているので、詳しくはセールページを確認してほしい。

▼「SEGA Publisher Sale

https://store.steampowered.com/sale/SEGAPublisherSale2026