『ソニックレーシング クロスワールド』が60％オフ！
PC版『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』が40％オフ！Steamで「SEGA Publisher Sale」を開催中
セガは8月18日、Steamにて販売中の一部PC用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「SEGA Publisher Sale」を開催。セール期間は、2026年8月27日まで。
今回のセールでは、『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』が通常版、デラックス・エディションともに40％オフで登場。『ソニックレーシング クロスワールド』が通常版、デジタルデラックスエディションともに60％オフでラインアップしている。
また、『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』や『龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut』『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』『ツーポイントミュージアム』もお買い得価格でセール中だ。
ほかにも人気のタイトルが多数ラインアップしているので、詳しくはセールページを確認してほしい。
▼「SEGA Publisher Sale
https://store.steampowered.com/sale/SEGAPublisherSale2026
©SEGA
©SEGA Europe Limited
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