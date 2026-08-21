生ビール31円って安すぎ！ 焼肉店で3日間だけの「ヤキニクの日」

「焼肉の和民」は8月27日～29日の3日間限定で、8月29日の「ヤキニクの日」に合わせたスペシャルセールを開催します。
生ビールを1杯29円で提供するほか、「極厚牛タン」を29％オフで販売し、食べ放題の「WAGYUコース」には「極厚牛タン」を追加料金なしで加えます。
・サントリー生 通常473円→31円
「焼肉の和民」は、通常価格473円の「サントリー生」を、ヤキニクの日にちなんで1杯31円で提供します。
注文は1人1杯までで、食べ放題コース、定食、または焼肉商品単品のいずれかを注文する必要があります。
・極厚牛タン 通常660円→468円
通常価格660円の「極厚牛タン」を、29％オフとなる468円で提供します。1人何皿でも注文できます。
・WAGYUコース
食べ放題プラン「WAGYUコース」を注文した人を対象に、通常メニューに加えて「極厚牛タン」を追加料金なしで食べ放題にします。
■対象店舗：全国の「焼肉の和民」19店舗
大鳥居駅前店／横浜店／大和八木南口駅前店／川越東口クレアモール店／
錦糸町南口駅前店／名駅店／なんば店／国分寺南口店／朝霞台駅前店／
東岡崎駅前店／川西能勢口駅前店／本山駅前店／明石駅前店／調布南口店／
小野店／梅田茶屋町店／志村坂上店／池袋東口店／亀有駅前店
超お得な3日間！
今回の「ヤキニクの日」は、生ビールが1杯31円になるうえ、極厚牛タンも29％オフと、焼肉と一緒に楽しみたいメニューがお得になります。
3日間限定の機会なので、この機会に「焼肉の和民」を訪れてみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年8月27日
・終了日：2026年8月29日
※価格は税込み表記です。
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