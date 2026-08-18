松屋1300円「チキン南蛮×冷や汁」高いけど気になっちゃう！本日発売

牛めしの松屋は「冷や汁チキン南蛮セット」「チキン南蛮定食」を本日8月18日10時に販売開始しました。
松屋「冷や汁×チキン南蛮」全国発売
松屋では現在、「冷や汁」を販売中。冷や汁といえば、宮崎県の郷土料理として知られています。松屋の商品は、出汁の旨味をしっかりきかせ、豆腐やシャキシャキ食感の野菜を合わせた仕立てです。
今回、この冷や汁に同じく宮崎名物として知られる「チキン南蛮」を組み合わせたセットが登場します。
▲冷や汁チキン南蛮セット 1300円
チキン南蛮は、ジューシーな鶏肉に旨味たっぷりのタルタルソースを合わせた仕立て。冷たい冷や汁と一緒に、宮崎の郷土料理を一度に楽しめます。
また、「チキン南蛮定食」と「単品チキン南蛮」も同時に販売します。
▲チキン南蛮定食 980円
（単品チキン南蛮 780円）
なお、「冷や汁チキン南蛮定食」は今年5月に一部店舗限定で販売していました。今回満を持して全国展開となります。
1300円と高値だけど気になる
店舗限定で販売された際は「冷や汁チキン南蛮定食」1280円でしたが、今回は若干値上がりして1300円に。松屋の定食は定番の焼肉系が800円台、ハンバーグ系もベースの商品は1180円ほどなので、松屋の定食としてはかなりの高価格帯です。
ですが、ボリューミーなチキン南蛮と爽やかな冷や汁という組み合わせは、松屋では珍しいこともあって個人的にもめっちゃ気になる！
やや高いけれど、「せっかくなら」と奮発してつい頼んでしまいそう～。
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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