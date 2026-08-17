うまそ！どん兵衛スパイスカレー風！ 柚子＆山椒きかせて爽やか

日清食品は「日清のどん兵衛 特盛和スパイスカレーきつねうどん」を8月31日に全国で発売します。
どん兵衛、スパイスカレー風！
和風カップ麺の「どん兵衛」に "創作スパイスカレー" の味わいが楽しめる新味が登場です。
▲日清のどん兵衛 特盛和スパイスカレーきつねうどん 321円
鰹や鶏などのうまみをベースに、青唐辛子や柚子皮、さんしょう、紫蘇、生姜、白胡麻の6種の“和スパイス”をきかせたカレーつゆが特徴。爽やかな香りと辛みが広がる、キレとコクのある味わいに仕上げたといいます。
麺は、もっちりとしたつるみのあるうどん。具材には「どん兵衛」でおなじみの、丸大豆を100％使用したふっくらとしたおあげを入れています。甘みのあるおあげが、和スパイスの辛みを引き立てる仕立て。
カレーうどんだけど爽やか！
カレーうどんというと冬にアツアツで食べる印象もありますが、スパイスカレーというと、まさに暑い時期に食べたくなります。
今回はスパイスカレー風、しかも柚子やさんしょうなど、和のスパイスを配合しているところがポイント。だしが決め手のどん兵衛のカレーうどんとも相性がよさそうです。
もちろん、定番のおあげも入っています。カレー好き＆どん兵衛好きなら、これはもう気にならないわけがない！
※記事中の価格は税込み
・発売日：2026年8月31日
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
▲吉野家、すき家、松屋……「きき牛丼」に挑戦してみました！
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
-
YouTube「アスキーグルメNEWS」生放送（2026年8月21日号）
-
-