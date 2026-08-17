うまそ！どん兵衛スパイスカレー風！ 柚子＆山椒きかせて爽やか

日清食品は「日清のどん兵衛 特盛和スパイスカレーきつねうどん」を8月31日に全国で発売します。

どん兵衛、スパイスカレー風！

和風カップ麺の「どん兵衛」に "創作スパイスカレー" の味わいが楽しめる新味が登場です。

▲日清のどん兵衛 特盛和スパイスカレーきつねうどん 321円

鰹や鶏などのうまみをベースに、青唐辛子や柚子皮、さんしょう、紫蘇、生姜、白胡麻の6種の“和スパイス”をきかせたカレーつゆが特徴。爽やかな香りと辛みが広がる、キレとコクのある味わいに仕上げたといいます。

麺は、もっちりとしたつるみのあるうどん。具材には「どん兵衛」でおなじみの、丸大豆を100％使用したふっくらとしたおあげを入れています。甘みのあるおあげが、和スパイスの辛みを引き立てる仕立て。

カレーうどんだけど爽やか！

カレーうどんというと冬にアツアツで食べる印象もありますが、スパイスカレーというと、まさに暑い時期に食べたくなります。

今回はスパイスカレー風、しかも柚子やさんしょうなど、和のスパイスを配合しているところがポイント。だしが決め手のどん兵衛のカレーうどんとも相性がよさそうです。

もちろん、定番のおあげも入っています。カレー好き＆どん兵衛好きなら、これはもう気にならないわけがない！

※記事中の価格は税込み



・発売日：2026年8月31日

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