【本日】カリッ、じゅわっ、もちっ！ セブン人気作が待望の再販

セブン‐イレブンは「お店で焼いた カリッじゅワッサン」（230円）を8月19日より、全国のセブンカフェ ベーカリー取り扱い店舗で数量限定発売します。

カリッ、じゅわっ、もちっ！ 人気クロワッサンが復活

今年5月に登場した「カリッじゅワッサン」が、わずか3カ月で再登場します。発売週には「セブンカフェ ベーカリー」の販売数1位を記録した人気商品です。

▲お店で焼いた カリッじゅワッサン 230円



発酵バター入りのシートを16層に折り込み、表面には砂糖をまぶして焼き上げてカラメル化。「外はカリッ、中はじゅわっ、もちっ」という3つの食感が楽しめるといいます。

5月発売→早くも8月に復活！

5月の発売後には、SNSで「再販お願いします！」など復活を望む声が寄せられていたという「カリッじゅワッサン」。発売週に販売数1位を記録するなど反響も大きく、今回の再販売につながったそうです。



発売からわずか3カ月で帰ってくるとは、かなりの人気ぶり。前回食べ逃した人にもチャンスです。今回は数量限定なので、気になる人は早めにチェックしたほうがよさそう！

（※文中の価格はすべて税込）