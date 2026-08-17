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9月上旬スタート

これは集めたい！「ちいかわ」限定ボトル全24種　C.C.レモンやペプシなど

2026年08月17日 10時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　サントリービバレッジ＆フードは9月上旬より、「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」とのコラボレーション第2弾として、限定デザインの「ちいかわコラボボトル」を全国で数量限定発売します。

　今回のコラボでは、「C.C.レモン」「POPメロンソーダ」「のどごしサイダー」「ギルティ炭酸 NOPE」「ペプシ〈生〉 BIG ZERO」「ペプシ〈生〉 BIG ZERO LEMON」「なっちゃん りんご」「なっちゃん オレンジ」の8商品で、各ブランド3種類ずつ、全24種類のオリジナルパッケージデザインを展開します。

　「C．C．レモン」「POPメロンソーダ」のパッケージには、花冠をかぶったちいかわたちが炭酸飲料を楽しんでいる様子をデザインしています。

▲C．C．レモン　ちいかわデザインラベル　200円

▲POPメロンソーダ　ちいかわデザインラベル　200円

　「ペプシ〈生〉 BIG ZERO」「ペプシ〈生〉 BIG ZERO LEMON」には、映画の中の戦いのシーンをあしらっています。

▲のどごしサイダー　ちいかわデザインラベル　200円

▲ギルティ炭酸 NOPE　ちいかわデザインラベル　200円

▲ペプシ〈生〉 BIG ZERO　ちいかわデザインラベル　200円

▲ペプシ〈生〉 BIG ZERO LEMON　ちいかわデザインラベル　200円

　「なっちゃん りんご」「なっちゃん オレンジ」は、果物を食べているちいかわたちが描かれています。

▲なっちゃん りんご　ちいかわデザインラベル　220円

▲なっちゃん オレンジ　ちいかわデザインラベル　220円

これは集めたい！

　「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の登場シーンをあしらった限定ボトルが登場します。いつものドリンクがちいかわデザインになる特別仕様で、好きなキャラクターのボトルを探す楽しみも広がりそう！

　数量限定となるため、気になる人は早めにチェックしてみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年9月上旬

※価格は税込み表記です。

©nagano ©ナガノ/2026「映画ちいかわ」製作委員会

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