「おしゃべりスラミィ」を冒険の相棒に進化させた技術的知見
「ドラクエXの世界観を壊さない」Gemini実装 プロンプトからセキュリティ、サーバー設計まで工夫の数々
2026年08月19日 08時00分更新
「ドラゴンクエストX オンライン」において、“冒険の相棒（バディ）”となるAI機能「おしゃべりスラミィ」の開発が進められている。この機能にはGoogleのAI「Gemini」が採用されている。
2026年7月末に開催された「Google Cloud Next Tokyo 26」のスクウェア・エニックスのセッションでは、このGemini実装における技術的な知見やノウハウが共有された。
伝統あるIPの世界観を維持しつつ、チャットAIを「物語を共に歩む相棒」へと進化させるにはどうすべきか。本記事では、エージェント実装とサーバー構築の観点で語られた同機能における創意工夫をレポートする。
“冒険の相棒”としてのおしゃべりスラミィの機能要件
おしゃべりスラミィは、サービス開始14周年を迎えたMMORPG・ドラゴンクエストX オンラインにて実装予定のAIバディだ（詳細記事：ドラクエXで冒険の相棒「おしゃべりスラミィ」開発中 なぜGoogleのAI・Geminiが選ばれた？）。2026年4月から5月にかけてクローズドベータが実施されており、現行のバージョン8後半での正式公開を目指して、開発・調整が続けられている。
ゲーム内のチャットシステムを通じてスラミィと対話ができ、テキストやスタンプで話しかけると音声付きで反応してくれる。プレイヤーの行動をトリガーに、スラミィ側からも自発的に話しかけてくれる。
おしゃべりスラミィのクローズドベータ段階での機能要件は以下の通りだ。
・プレイヤーの問いかけに対して音声付きで回答
・まわりを見たり実況をしてくれる
・おすすめのクエストを教えてくれる
・指示や昨日話したことを覚えていてくれる
・写真撮影時やログイン時にスラミィから話しかけてくれる
“Gemini Live API”を利用したマルチエージェントシステム
まずは、AI&エンジン開発ディビジョン プログラマーである佐久間隆友氏が、上記要件を満たすために行ったエージェント実装における工夫を披露した。
おしゃべりスラミィは、複数のAIエージェントを組み合わせた「マルチエージェントシステム」によって構築されている。
クライアントからのリクエストは、セキュリティレイヤーを経由したのち、プレイヤーから話しかける「相互会話エージェント」かスラミィから話しかける「自発会話エージェント」へルーティングされる。その後、プロンプトの内容に応じて、配下であるカテゴリ別のサブエージェントが回答を生成する。
その「生の回答」が、後述する自然言語処理や感情判定、音声生成を挟み、再度セキュリティレイヤーを経て、クライアントにレスポンスされる。各エージェントは、Google Cloudのエージェント実行基盤である「Agent Runtime」の記憶サービスやレジストリと連携しており、今後はRAGによる知識拡張も想定しているという。
スラミィとの会話ではリアルタイム性を求められるため、マルチモーダルかつ低レイテンシな対話が可能な「Gemini Live API」が採用されている。「TTS（Text-to-Speech）も検討したが、人間の発話としての品質は十分なものの、ゲームキャラクターとしては物足りない点があった。Gemini Live APIであれば、『デスら』といった独特な語尾やイントネーション、テンションなどを“プロンプトで調整できる”」と佐久間氏。
また、開発ツールには、Google Cloudのオープンフレームワーク「Agent Development Kit」を利用している。エージェント開発に必要な機能が揃っており、サブエージェントやツール、記憶管理を組み合わせるだけでAIエージェントを構築可能だ。さらにAgent Runtimeへのデプロイも可能で、リクエストのAPI設計やランタイムリソースなどを意識せずに運用できる点は、多数のユーザーを想定する同サービスにとって利点だったという。
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