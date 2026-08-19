「ドラゴンクエストX オンライン」において、“冒険の相棒（バディ）”となるAI機能「おしゃべりスラミィ」の開発が進められている。この機能にはGoogleのAI「Gemini」が採用されている。

2026年7月末に開催された「Google Cloud Next Tokyo 26」のスクウェア・エニックスのセッションでは、このGemini実装における技術的な知見やノウハウが共有された。

伝統あるIPの世界観を維持しつつ、チャットAIを「物語を共に歩む相棒」へと進化させるにはどうすべきか。本記事では、エージェント実装とサーバー構築の観点で語られた同機能における創意工夫をレポートする。

“冒険の相棒”としてのおしゃべりスラミィの機能要件

おしゃべりスラミィは、サービス開始14周年を迎えたMMORPG・ドラゴンクエストX オンラインにて実装予定のAIバディだ（詳細記事：ドラクエXで冒険の相棒「おしゃべりスラミィ」開発中 なぜGoogleのAI・Geminiが選ばれた？）。2026年4月から5月にかけてクローズドベータが実施されており、現行のバージョン8後半での正式公開を目指して、開発・調整が続けられている。

ゲーム内のチャットシステムを通じてスラミィと対話ができ、テキストやスタンプで話しかけると音声付きで反応してくれる。プレイヤーの行動をトリガーに、スラミィ側からも自発的に話しかけてくれる。

おしゃべりスラミィのクローズドベータ段階での機能要件は以下の通りだ。

・プレイヤーの問いかけに対して音声付きで回答

・まわりを見たり実況をしてくれる

・おすすめのクエストを教えてくれる

・指示や昨日話したことを覚えていてくれる

・写真撮影時やログイン時にスラミィから話しかけてくれる

“Gemini Live API”を利用したマルチエージェントシステム

まずは、AI&エンジン開発ディビジョン プログラマーである佐久間隆友氏が、上記要件を満たすために行ったエージェント実装における工夫を披露した。

おしゃべりスラミィは、複数のAIエージェントを組み合わせた「マルチエージェントシステム」によって構築されている。

クライアントからのリクエストは、セキュリティレイヤーを経由したのち、プレイヤーから話しかける「相互会話エージェント」かスラミィから話しかける「自発会話エージェント」へルーティングされる。その後、プロンプトの内容に応じて、配下であるカテゴリ別のサブエージェントが回答を生成する。

その「生の回答」が、後述する自然言語処理や感情判定、音声生成を挟み、再度セキュリティレイヤーを経て、クライアントにレスポンスされる。各エージェントは、Google Cloudのエージェント実行基盤である「Agent Runtime」の記憶サービスやレジストリと連携しており、今後はRAGによる知識拡張も想定しているという。

スラミィとの会話ではリアルタイム性を求められるため、マルチモーダルかつ低レイテンシな対話が可能な「Gemini Live API」が採用されている。「TTS（Text-to-Speech）も検討したが、人間の発話としての品質は十分なものの、ゲームキャラクターとしては物足りない点があった。Gemini Live APIであれば、『デスら』といった独特な語尾やイントネーション、テンションなどを“プロンプトで調整できる”」と佐久間氏。

また、開発ツールには、Google Cloudのオープンフレームワーク「Agent Development Kit」を利用している。エージェント開発に必要な機能が揃っており、サブエージェントやツール、記憶管理を組み合わせるだけでAIエージェントを構築可能だ。さらにAgent Runtimeへのデプロイも可能で、リクエストのAPI設計やランタイムリソースなどを意識せずに運用できる点は、多数のユーザーを想定する同サービスにとって利点だったという。