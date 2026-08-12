旅の達人が伝える! スマートトラベラーへの道 第156回
えきねっと改定で何が変わる？ 新幹線50％OFFの新割引と終了するサービスまとめ
2026年08月12日 07時30分更新
今回の改定は、「半額になる人」と「値上げになる人」がはっきり分かれる内容でした。
●旅行派には朗報 新幹線が”半額”になる期間限定セール
旅行や出張の足として欠かせない鉄道ですが、近年は各社ともにチケットレス化とインターネット予約へのシフトを急速に進めています。そんな中、東日本旅客鉄道（JR東日本）と北海道旅客鉄道（JR北海道）から、オンライン予約サイト「えきねっと」におけるWEB限定割引商品の発売および見直しに関する発表が8月7日にありました。
「えきねっと」は、主にJR東日本が提供しているインターネットのきっぷ予約サービス。新幹線や特急列車のきっぷをスマホやPCから予約でき、紙のきっぷを発券しない「チケットレスサービス」が大きな特徴です。JR東日本エリアだけでなく、JR北海道エリアや、北陸新幹線を通じてJR西日本エリアへ向かう際にも広く利用されています。
さて、今回の発表内容ですが、利用者にとっては「圧倒的な改善（メリット）」と「痛みを伴う改悪（デメリット）」がくっきりと分かれる内容となっています。
●旅行日が決まっている人ほど得をする
まずは「改善」にあたる嬉しいニュースとして、最大の目玉は期間限定で新幹線や特急列車が50％割引となる「トクだ値スペシャル28」および「トク割スペシャル28」の発売です。
平日限定とはなりますが、東北・北海道、上越、北陸、秋田、山形の各新幹線や、JR東日本の特急列車を対象に、乗車券と特急券がセット（または特急券単体）で半額になります。利用期間は2026年10月14日～27日および、12月7日～17日のそれぞれ平日乗車分です。
例えば、東京～新函館北斗間のはやぶさ普通車指定席（通常期）は、通常2万4000円のところ1万1990円と、1万2010円もお得になります。東京～新潟間の「とき」普通車指定席も、通常1万780円が5390円で利用可能です。
発売期間は乗車日の1ヶ月前の午前10時から28日前の23時50分までとなっており、約1ヵ月前には予約を確定させる必要がありますが、旅行の予定を早めに立てられる層には強烈なメリットとなります。
●ポイ活勢も見逃せない JRE POINTが大幅値引き
また、ポイントを活用する「ポイ活」ユーザーにもうれしい改善点があります。JR東日本の共通ポイント「JRE POINT」を使って新幹線に乗車できる「新幹線eチケット（JRE POINT特典）」が、JR東日本新幹線全線を対象に期間限定で通常の35％OFFの特別レートで利用できます。設定期間は2026年9月25日～10月9日および、2027年1月18日～31日の乗車ぶんです。
例えば東京～仙台間（はやぶさ利用）の場合、通常9500ポイント必要なところ、期間中は6000ポイントで交換可能になります。
さらに、新潟・秋田方面の特急「いなほ」「しらゆき」でも、2026年11月1日乗車分より通年で在来線チケットレス特急券サービスが利用可能になります。これまでは紙の特急券を発券する必要があったエリアでも、スマホひとつでスムーズに乗車できるようになり、利便性が大きく向上します。
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