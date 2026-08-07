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VAIO おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第2回

8月13日まで「VAIOストア WEEKLY SALE」の対象に

1kg切りのVAIOがセール対象！ 毎日持ち歩きたい12.5型モバイルPC

2026年08月07日 17時00分更新

文● モーダル小嶋／ASCII

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1万円引きで18万4800円、軽量VAIOを狙うチャンス

　ノートPCを毎日のように持ち歩くなら、スペック表の数字以上に気になってくるのが「重さ」。朝は平気でも、PCにACアダプター、財布、ペットボトルまで入れれば、カバンがズシリと重くなる。だったら最初から、PCくらいは軽くしておきたい。

　そこでチェックしたいのが、VAIOストアの今週のWeekly Saleモデル「VAIO SX12 VJS1268」。通常19万4800円のところ、1万円引きとなる18万4800円で販売されている（8月13日まで）。

　VAIOストアでは、「VAIOストア WEEKLY SALE」を毎週木曜日に実施。週替わりで対象モデルを特別価格で販売しており、今週のセール対象となっているのが「VAIO SX12 VJS1268」というわけだ。なお、セールモデルはスペック変更ができない固定構成での販売となる。

　今回のモデルは、Core i5-1340P、メモリー8GB、512GB SSDを搭載。Officeは付属せず、ディスプレーは12.5型のFull HD（1920×1080ドット）だ。

約899gの軽さに、仕事で欲しい端子もしっかり搭載

　この「VAIO SX12 VJS1268」の魅力は、なんといっても持ち歩きやすさ。最軽量構成では約899gと1kgを切り、ボディーサイズもA4用紙よりコンパクト。

　12.5型というと「キーボードが窮屈なのでは？」と思うかもしれないが、約19mmのキーピッチを確保したフルサイズキーボードを採用している。キーストロークも約1.5mmあり、メールや資料作成など、文字入力をしっかりこなしたい人にも使いやすい仕様だ。

　小型ノートながら、端子が充実しているのもVAIOらしいところ。USB Type-Aを左右に1基ずつ、USB Type-Cを2基備えるほか、HDMIや有線LANも本体に搭載している。外出先で「HDMIを使いたいのに変換アダプターを忘れた！」と慌てにくいのは、仕事用PCとしてかなり助かるだろう。

「VAIO SX12 VJS1268」をチェック
 

メモリ8GBは用途を見極めたい
それでも普段使いならアリ

　CPUは第13世代のCore i5-1340P。Webブラウザーを開きながらOffice系ソフトを使ったり、オンライン会議に参加したりといった一般的なビジネス用途なら、十分狙える性能だ。512GB SSDを搭載しているため、書類や写真などを保存する普段使いにも余裕がある。

　気にしておきたいのは、メモリが8GBである点。大量のブラウザータブを開きっぱなしにしたり、動画編集や重いクリエイティブ作業までバリバリこなしたりする用途なら、より大容量のメモリを搭載したPCを選びたい。ただし、メール、Webブラウジング、文書作成などを中心に使うモバイルPCと割り切るなら、今回の構成も十分選択肢になる。

　Officeが付属しないのも、人によって評価が分かれるポイントだろう。すでにMicrosoft 365を契約している人や、会社からアカウントが支給されている人なら、最初からOffice付きモデルを買う必要はない。そのぶん「必要なものだけ入ったPCが欲しい」という人には都合のいい構成といえる。

　最新モデルと比べれば、CPUの世代などで差はある。それでも、「毎日持ち歩ける軽いWindows PCが欲しい」「仕事で困らないだけの端子が欲しい」「VAIOが欲しいけれど価格はなるべく抑えたい」というニーズにはぴったり当てはまるはず。

　約899gの「VAIO SX12 VJS1268」が、Weekly Saleで18万4800円（8月13日まで）。軽さと使い勝手を優先したい人なら、今週チェックしておきたい1台といえる。

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