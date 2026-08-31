VAIO SX14 ALL BLACK EDITIONなども対象
VAIO対象モデルが10％オフのVAIOストア祭りは9/18まで！
2026年08月31日 21時00分更新
対象モデルが10％オフ＋1万円オフ
VAIOは2026年9月18日(金)9時59分まで直販サイトにて「VAIOストア祭り」キャンペーンを開催。期間中は対象モデルが10％オフになるほか、VAIOの日記念として8/31までさらに本体価格が1万円オフになる。
対象モデルは、VAIO SX12（VJS1278）、VAIO SX14（VJS1478）、VAIO S13（VJS1368）、VAIO F14（VJF1428）、VAIO F16（VJF1628）。なおディズニーモデル、トイ・ストーリーモデルは対象外。
お目当ての一台を確実に安く買える
VAIOにはさまざまなカスタマイズモデルが存在するものの、お目当てのモデルがピンポイントでセールになる機会を待つのは地味にしんどい。今回はVAIO SX14-Rを除いた多くのモデルが値引きされているので、この機会を逃すべからず！
キャンペーン対象モデルからおすすめをピックアップするなら、「VAIO SX12（VJS1278）」。アスペクト比16:10の12.5型液晶を搭載した、VAIOで最もコンパクトなモデルだが、カスタマイズ次第で性能に妥協は要らず、フルサイズキーボードの打鍵感も良し。
それでいて最軽量構成時は約899gと気軽に持ち運べる軽さがうれしい。オフィスや自宅では大画面の外付けディスプレーに接続すれば良い、と割り切れるならビジネスモバイルノートPCとして頼りになる相棒と言える。Core 5 120U＋メモリー16GBの組み合わせなら、25万6300円の10%オフで23万670円となる。
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