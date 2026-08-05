篠原修司のアップルうわさ情報局 第2483回
アップル、カメラ付きAirPodsを年内投入か 早ければ9月に
2026年08月05日 20時00分更新
アップルが開発しているとうわさのカメラを搭載したAirPodsが、早ければ今年9月にも発売される可能性が出てきた。米メディアBloombergのMark Gurman記者が8月2日のニュースレターで伝えた。
Gurman記者によると、アップルは長年「B798」というコードネームでカメラ付きAirPodsを開発しており、こちらは当初2026年発売予定だったが2027年に延期されたという。
しかしアップルは同時に「B790」と呼ばれる別バージョンも開発しており、こちらの開発が進んでいるとのこと。すでにiOS 27のコード内にこの製品への言及が見つかっているほか、アップルの社内ロードマップでは早ければ今年中の発売として記載されているそうだ。
「B790」については、開発者のSam Henri Gold氏が7月にiOS 27ベータ2のコード内からその存在を発見していたが、「B790」と「B790」の2つのバージョンにどのような違いがあるのか、また両方とも実際に発売されるのかどうかは不明のままだ。
ちなみに「B790」がカメラ付きかどうかについては解釈が分かれており、米メディア9to5Macは「B790」もカメラ搭載バージョンだと伝えている一方、米メディアAppleInsiderはカメラなしの現行版改良モデルとの分析を伝えている。
これまでの報道では、カメラ付きAirPodsは耳に装着したイヤホンのカメラで周囲を写し、AIが目の前のものを認識して答えてくれる「Visual Intelligence」機能を中心とした製品になるとみられている。
ただしカメラを収めるために現行のAirPods Proよりも軸の部分がわずかに長くなるほか、データをクラウドに送信している際に光るLEDランプも搭載されているという。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2485回
iPhoneアップル新型Apple TVとHomePod mini、今秋ついに登場？
-
第2484回
iPhoneアップル初のタッチ対応MacBook、早ければ年末発売か
-
第2483回
iPhoneアップル版「残クレ」米国で開始 iPhone 17eは月額約2900円から
-
第2483回
iPhoneアップル、iPhoneからWindowsにコピペできる機能を開発中 報道
-
第2482回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」A20 Proチップ、2nmと新技術で大幅進化か
-
第2481回
iPhoneアップル、バッテリー2個のiPhone準備中？ iOS 27ベータ版に手がかり
-
第2480回
iPhoneアップル、実は“Intel版Mac Pro”を開発していた
-
第2479回
iPhoneアップル製品値上げ「買い方変える」9割超 海外メディア調査
-
第2478回
iPhoneアップル新型「iPad mini」チップ大幅進化の可能性
-
第2477回
iPhoneアップル「M7 Ultra」最大1.5TBメモリー搭載か 価格は560万円コース？
- この連載の一覧へ