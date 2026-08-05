このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第2483回

アップル、カメラ付きAirPodsを年内投入か　早ければ9月に

2026年08月05日 20時00分更新

文● 篠原修司

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

AIで生成したイメージ　筆者提供

　アップルが開発しているとうわさのカメラを搭載したAirPodsが、早ければ今年9月にも発売される可能性が出てきた。米メディアBloombergのMark Gurman記者が8月2日のニュースレターで伝えた。

　Gurman記者によると、アップルは長年「B798」というコードネームでカメラ付きAirPodsを開発しており、こちらは当初2026年発売予定だったが2027年に延期されたという。

　しかしアップルは同時に「B790」と呼ばれる別バージョンも開発しており、こちらの開発が進んでいるとのこと。すでにiOS 27のコード内にこの製品への言及が見つかっているほか、アップルの社内ロードマップでは早ければ今年中の発売として記載されているそうだ。

　「B790」については、開発者のSam Henri Gold氏が7月にiOS 27ベータ2のコード内からその存在を発見していたが、「B790」と「B790」の2つのバージョンにどのような違いがあるのか、また両方とも実際に発売されるのかどうかは不明のままだ。

　ちなみに「B790」がカメラ付きかどうかについては解釈が分かれており、米メディア9to5Macは「B790」もカメラ搭載バージョンだと伝えている一方、米メディアAppleInsiderはカメラなしの現行版改良モデルとの分析を伝えている。

　これまでの報道では、カメラ付きAirPodsは耳に装着したイヤホンのカメラで周囲を写し、AIが目の前のものを認識して答えてくれる「Visual Intelligence」機能を中心とした製品になるとみられている。

　ただしカメラを収めるために現行のAirPods Proよりも軸の部分がわずかに長くなるほか、データをクラウドに送信している際に光るLEDランプも搭載されているという。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中