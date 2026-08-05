篠原修司のアップルうわさ情報局 第2483回
アップル、iPhoneからWindowsにコピペできる機能を開発中 報道
2026年08月05日 20時00分更新
アップルはiPhoneとWindowsパソコンのあいだで文章などをコピー＆ペーストできる新機能を開発しているという。米メディアMacRumorsが8月3日に報じた。
アップルはEUのデジタル市場法（DMA）に対応するため開発者が機能の開放を要請できる窓口を設けており、マイクロソフトがこの仕組みを利用してアップルに要請したとのことだ。
要請を受けたアップルは3月から検討を始め、6月26日にプロジェクト計画を提示したという。
現在のiOSだと、アプリが画面上に表示されていない状態ではユーザーが許可をしないとクリップボードの内容を読み取れない仕様になっている。マイクロソフトはこの制限のせいで、iPhoneでコピーした内容をWindowsパソコンへバックグラウンドで同期し続けることができないと訴えていた。
これに対しアップルは、ペアリングした機器に一度許可を与えれば、iPhoneのクリップボードの内容を共有できるようにする仕組みを提案している。アップル製品同士ではすでに「ユニバーサルクリップボード」としてiPhoneとMacのあいだのコピペが可能だが、それに近いことがWindowsでも体験できることになりそうだ。
ただし、アップルはこの機能の実現には大きな開発作業が必要だとしており、完成は2027年秋になる見込みだという。また、先に開発者向けベータ版でテストされるため、一般ユーザーが使えるのは2028年初めになる可能性もある。
さらに言えば、この機能はEU圏内のユーザーに限定される可能性が高いそうだ。アップルはデジタル市場法で義務付けられた機能の一部（iPhoneからAndroidへのeSIM移行など）を全世界に展開した例もあるが、EU限定のままの機能も多い。日本のWindowsユーザーとしては、ぜひ世界展開してほしいところだ。
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