ゲームの詳しい情報を約20分でお届け！
「ファイアーエムブレム 万紫千紅 Direct」が本日8月4日23時より配信！
任天堂は8月3日、同社の公式公式X（Twitter）にて、Nintnedo Switch 2 用ソフト『ファイアーエムブレム 万紫千紅』の詳しい情報を紹介する配信番組「ファイアーエムブレム 万紫千紅 Direct 2026.8.4」を配信すると発表。配信日時は本日8月4日23時で、約20分の放送となる。
ゲームの発売日は2026年9月18日、価格はパッケージ版が9980円／ダウンロード版が8980円だ。そのほかのエディションも用意されているので、詳しくは下記を確認してほしい。
8月4日（火）23時より「ファイアーエムブレム 万紫千紅 Direct 2026.8.4」を配信します。— 任天堂株式会社 (@Nintendo) August 3, 2026
Nintendo Switch 2 ソフト『ファイアーエムブレム 万紫千紅』のくわしい情報をお届けします。配信時間は約20分です。
※本ソフトの対象年齢は「15歳以上」です。#FE万紫千紅https://t.co/L5v0hUU59K
【ゲーム情報】
タイトル：ファイアーエムブレム 万紫千紅
ジャンル：ロールプレイングシミュレーション
販売：任天堂
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年9月17日予定
価格：
通常版：9980円（パッケージ版）／8980円（ダウンロード版）
Dagdan Collection：1万4980円（パッケージ版）／1万3980円（ダウンロード版）
※「Dagdan Collection」のダウンロード版はNintendo Store専売。また、同ストアでは特典のみ版も6000円で販売。
CERO：C（15才以上対象）
© Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
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