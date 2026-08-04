任天堂は8月3日、同社の公式公式X（Twitter）にて、Nintnedo Switch 2 用ソフト『ファイアーエムブレム 万紫千紅』の詳しい情報を紹介する配信番組「ファイアーエムブレム 万紫千紅 Direct 2026.8.4」を配信すると発表。配信日時は本日8月4日23時で、約20分の放送となる。

ゲームの発売日は2026年9月18日、価格はパッケージ版が9980円／ダウンロード版が8980円だ。そのほかのエディションも用意されているので、詳しくは下記を確認してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：ファイアーエムブレム 万紫千紅

ジャンル：ロールプレイングシミュレーション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年9月17日予定

価格：

通常版：9980円（パッケージ版）／8980円（ダウンロード版）

Dagdan Collection：1万4980円（パッケージ版）／1万3980円（ダウンロード版）

※「Dagdan Collection」のダウンロード版はNintendo Store専売。また、同ストアでは特典のみ版も6000円で販売。

CERO：C（15才以上対象）

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