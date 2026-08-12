篠原修司のアップルうわさ情報局 第2490回
アップル、初の折りたたみiPhoneは2色展開か シルバーとダークブルー？
2026年08月12日 20時00分更新
アップルが初めて発売する折りたたみ式iPhoneとなる「iPhone Ultra」は、シルバーとダークブルーの2色で展開されるかもしれない。著名リーカーのSonny Dickson氏が8月9日にXでリークした。
同氏が公開したのは、iPhone Ultraのカメラの出っ張り部分に装着するサードパーティー製カメラプロテクターの写真で、シルバーとダークブルーの2種類が用意されている様子を確認できる。
同氏はアクセサリーやモックアップのリークで的中実績があり、今年のiPhone 18 Proのカラーもいち早くリークしていた人物だ。
折りたたみ式iPhoneのカラーについては、今年5月に米メディアMacworldがサプライチェーン筋の話として、定番のシルバー＆ホワイトのモデルと、iPhone 17 Proのディープブルーに似たインディゴの2色になると伝えていた。今回のアクセサリー写真はこのうわさを裏付ける証拠かもしれない。
なお、同時期に発売されるiPhone 18 Proは、シルバーにくわえてダークチェリーとライトブルーを新たに追加した4色展開になると言われており、それと比べると折りたたみモデルのカラーはかなり控えめだ。
またプロテクターの形状からは、うわさどおりのリアカメラのデザインも読み取れる。水平に並んだ2つのレンズの横に、カプセル型のフラッシュとLiDARスキャナーが配置されているように見える。
折りたたみ式のiPhone Ultraは、来月にもiPhone 18 ProおよびiPhone 18 Pro Maxと同時に発表される見込みだ。初の折りたたみは手堅い2色でのスタートになるのだろうか。
These iPhone Fold camera protectors give us a look at two of the colors planned for the device: silver and dark blue. pic.twitter.com/KMaMu4JyZE— Sonny Dickson (@SonnyDickson) August 8, 2026
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