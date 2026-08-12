篠原修司のアップルうわさ情報局 第2488回
アップル、折りたたみiPhoneを2028年まで計画か 初代発売前に早くも第3世代のうわさ
2026年08月12日 20時00分更新
アップルは早ければ2028年に第3世代の折りたたみ式iPhone「iPhone Ultra 3」を発売する計画だという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が8月9日のニュースレター「Power On」で伝えた。
Gurman記者によると、アップルは今年発売予定の初代折りたたみ式iPhoneについて、その先2世代分のロードマップをすでに用意しているという。第2世代モデルを2027年に、第3世代モデルを早ければ2028年に投入する計画とのことだ。
第3世代モデルでは内側と外側の両方のディスプレーが前モデルよりわずかに大型化するというが、具体的な画面サイズは明らかにされていない。初代モデルは本のように横開きするデザインで、内側に7.8インチ、外側に5.5インチのディスプレーを搭載するとみられている。つまり、ここからさらに大型化するわけだ。
初代の折りたたみ式iPhoneは「iPhone Ultra」の名称で今年発売されるとうわさされており、超薄型デザインを採用し、Face ID（顔認証）の代わりにTouch ID（指紋認証）、A20チップ、アップル独自の通信チップC2を搭載。価格は2000ドル（約31万6千円）前後か、それ以上になるとみられている。
また、第2世代の「iPhone Ultra 2」については、中国のSNS微博（weibo）の著名リーカーDigital Chat Station氏が今年6月に開発プロジェクトの正式承認をリークしており、初代モデルのディスプレーを流用して2027年秋にiPhone 20周年記念モデルと同時に発売される見通しだ。
初代がまだ発売されていないのに、もう第3世代の計画が出てくるとは。アップルの折りたたみ市場への本気度がうかがえる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2490回
iPhoneアップル、初の折りたたみiPhoneは2色展開か シルバーとダークブルー？
-
第2487回
iPhoneアップル、セラミック製「Apple Watch」約7年ぶりに復活させる計画か
-
第2486回
iPhoneアップル「iPhone 17」早ければ今日にも値上げか
-
第2485回
iPhoneアップル新型Apple TVとHomePod mini、今秋ついに登場？
-
第2484回
iPhoneアップル初のタッチ対応MacBook、早ければ年末発売か
-
第2483回
iPhoneアップル版「残クレ」米国で開始 iPhone 17eは月額約2900円から
-
第2483回
iPhoneアップル、iPhoneからWindowsにコピペできる機能を開発中 報道
-
第2483回
iPhoneアップル、カメラ付きAirPodsを年内投入か 早ければ9月に
-
第2482回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」A20 Proチップ、2nmと新技術で大幅進化か
-
第2481回
iPhoneアップル、バッテリー2個のiPhone準備中？ iOS 27ベータ版に手がかり
- この連載の一覧へ