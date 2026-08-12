アップル、折りたたみiPhoneを2028年まで計画か　初代発売前に早くも第3世代のうわさ

AIで生成したイメージ 筆者提供

アップルは早ければ2028年に第3世代の折りたたみ式iPhone「iPhone Ultra 3」を発売する計画だという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が8月9日のニュースレター「Power On」で伝えた。

Gurman記者によると、アップルは今年発売予定の初代折りたたみ式iPhoneについて、その先2世代分のロードマップをすでに用意しているという。第2世代モデルを2027年に、第3世代モデルを早ければ2028年に投入する計画とのことだ。

第3世代モデルでは内側と外側の両方のディスプレーが前モデルよりわずかに大型化するというが、具体的な画面サイズは明らかにされていない。初代モデルは本のように横開きするデザインで、内側に7.8インチ、外側に5.5インチのディスプレーを搭載するとみられている。つまり、ここからさらに大型化するわけだ。

初代の折りたたみ式iPhoneは「iPhone Ultra」の名称で今年発売されるとうわさされており、超薄型デザインを採用し、Face ID（顔認証）の代わりにTouch ID（指紋認証）、A20チップ、アップル独自の通信チップC2を搭載。価格は2000ドル（約31万6千円）前後か、それ以上になるとみられている。

また、第2世代の「iPhone Ultra 2」については、中国のSNS微博（weibo）の著名リーカーDigital Chat Station氏が今年6月に開発プロジェクトの正式承認をリークしており、初代モデルのディスプレーを流用して2027年秋にiPhone 20周年記念モデルと同時に発売される見通しだ。

初代がまだ発売されていないのに、もう第3世代の計画が出てくるとは。アップルの折りたたみ市場への本気度がうかがえる。