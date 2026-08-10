アップル「iPhone 17」早ければ今日にも値上げか

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アップルが現在販売しているiPhone 17シリーズが、8月10日に値上げされるといううわさが浮上している。中国のSNS微博（weibo）のリーカーFixed Focus Digital氏が8月7日に投稿した。

同氏によると「iPhone 17が8月10日に値上げされるといううわさが出回っている」という。ただし同氏自身は、「実際に値上げされるかどうかは断言できない」としている。

その一方で、「アップルが一部の生産ラインについて、生産能力を15％から30％へ引き上げる計画を中止したことは確かだ」とも伝えている。このため、完全否定もしづらいというわけだ。

アップルは今年6月にMacやiPadをはじめとする多くの製品を値上げしたが、このときiPhoneは対象から外れていた。そのため、値上げがあるとすれば新型iPhone 18シリーズが登場する9月になるとみられていた。

このうわさを報じた米メディア9to5Macは、年末まで販売が続くiPhone 17のようなモデルの価格を変えるつもりなら、9月まで待つ理由はないとアップルが判断した可能性を指摘。焦点は全モデルが値上げされるのか、それとも一部モデルだけなのかだとしている。

うわさが本当なら猶予はほとんどない。iPhone 17の購入を検討している人は、価格の動きに注意したほうがよさそうだ。これまでの動き通りであれば、値上げ発表直後なら値上げ前の価格で販売しているストアから購入することは可能だ。