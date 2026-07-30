アップグレードパスも販売＆配信中！
『ゼノブレイド2 Nintendo Switch 2 Edition』のDL版がいよいよ7月30日より配信！
任天堂は7月30日、Nintendo Switch 2向けソフト『ゼノブレイド2 Nintendo Switch 2 Edition』のダウンロード版とアップグレードパスを配信（パッケージ版は10月1日発売）。価格は、ダウンロード版が9778円、アップグレードパスが1000円だ。アップグレードパスはダウンロードカード版も各取扱店で販売している。
▼紹介映像
本作は、2017年にNintnedo Switch向けに発売された『ゼノブレイド2』のNintendo Switch 2版。ゲームでは、雲海に覆われ、巨大生物「巨神獣（アルス）」の上で人々が暮らす「アルスト」という世界を舞台に、サルベージャーの少年レックスと、亜種生命体「ブレイド」の少女ホムラの冒険が描かれる。
『Nintendo Switch 2 Edition』は、解像度が向上し、TVモードでは4K（※1）、携帯モードでは1080pで遊ぶことが可能。また、フレームレートが60fpsとなり、よりなめらかな表現で冒険を楽しめる。
※1：使用しているTV・モニターが4Kに対応している必要がある。
また、新たなレアブレイドとして「M.O.M.O.」が登場。彼女はモードチェンジにより、光属性と闇属性を使い分けられる。さらに、「M.O.M.O.」のブレイドクエストも追加されている。
ほかにも、「ホムラ」・「ヒカリ」に新衣装が追加。さらに、ブレイドを直接操作して戦うアクションバトルモード「傭兵団アクション」も追加されており、より『ゼノブレイド2』の世界を深く楽しめる。なお、「ホムラ」と「ヒカリ」の新衣装は、「傭兵団アクション」の報酬で入手可能だ。
加えて、amiiboにも対応。amiiboがあれば、1日3回まで経験値やアイテムなどのボーナスを受け取ることができる（※2）。
※2：ゲーム内で獲得できるアイテムのみとなる。「ホムラ」または「ヒカリ」の新衣装は、amiiboをタッチすることでも獲得できる。
【ゲーム情報】
タイトル：ゼノブレイド2 Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：RPG
販売：任天堂
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：
ダウンロード版／アップグレードパス：配信中（2026年7月30日）
パッケージ版：2026年10月1日
価格：
パッケージ版／ダウンロード版：9778円
アップグレードパス：1000円
CERO：C（15才以上対象）
© Nintendo / MONOLITHSOFT
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります