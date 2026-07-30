任天堂は7月30日、Nintendo Switch 2向けソフト『ゼノブレイド2 Nintendo Switch 2 Edition』のダウンロード版とアップグレードパスを配信（パッケージ版は10月1日発売）。価格は、ダウンロード版が9778円、アップグレードパスが1000円だ。アップグレードパスはダウンロードカード版も各取扱店で販売している。

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本作は、2017年にNintnedo Switch向けに発売された『ゼノブレイド2』のNintendo Switch 2版。ゲームでは、雲海に覆われ、巨大生物「巨神獣（アルス）」の上で人々が暮らす「アルスト」という世界を舞台に、サルベージャーの少年レックスと、亜種生命体「ブレイド」の少女ホムラの冒険が描かれる。

『Nintendo Switch 2 Edition』は、解像度が向上し、TVモードでは4K（※1）、携帯モードでは1080pで遊ぶことが可能。また、フレームレートが60fpsとなり、よりなめらかな表現で冒険を楽しめる。

※1：使用しているTV・モニターが4Kに対応している必要がある。

また、新たなレアブレイドとして「M.O.M.O.」が登場。彼女はモードチェンジにより、光属性と闇属性を使い分けられる。さらに、「M.O.M.O.」のブレイドクエストも追加されている。

ほかにも、「ホムラ」・「ヒカリ」に新衣装が追加。さらに、ブレイドを直接操作して戦うアクションバトルモード「傭兵団アクション」も追加されており、より『ゼノブレイド2』の世界を深く楽しめる。なお、「ホムラ」と「ヒカリ」の新衣装は、「傭兵団アクション」の報酬で入手可能だ。

加えて、amiiboにも対応。amiiboがあれば、1日3回まで経験値やアイテムなどのボーナスを受け取ることができる（※2）。

※2：ゲーム内で獲得できるアイテムのみとなる。「ホムラ」または「ヒカリ」の新衣装は、amiiboをタッチすることでも獲得できる。

【ゲーム情報】

タイトル：ゼノブレイド2 Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：RPG

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：

ダウンロード版／アップグレードパス：配信中（2026年7月30日）

パッケージ版：2026年10月1日

価格：

パッケージ版／ダウンロード版：9778円

アップグレードパス：1000円

CERO：C（15才以上対象）

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