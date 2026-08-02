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格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ 第604回

ドコモ「ahamo」が10GB増量して月40GBに！ 「お試しキャンペーン」をうたうも終了日は未定

2026年08月02日 15時00分更新

文● オカモト　編集⚫︎ ASCII

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　主要格安SIMの料金表とともに、格安SIM、SIMフリースマホなどの1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週の話題は、ドコモ「ahamo」の通信量増量。「データ増量おためしキャンペーン」の名目で、8月から月40GBが使えるようになっている。

ahamo

8月に入って、My docomoにアクセスしてみたところ、すでに容量は「40GB」の表示に。既存ユーザーも自動的に適用されるようだ

ドコモ「ahamo」が「増量キャンペーン」で8月から月40GBに
既存ユーザーも自動的に適用される

　NTTドコモは、「ahamo」「ドコモmini」のユーザーを対象に、通信量を増量する「データ増量おためしキャンペーン」を8月から開始。ahamoは利用できる通信量が従来の30GBから、40GBになっている。キャンペーンの終了後は元の通信量に戻るとしているが、終了日は未定。既存ユーザーについても自動的に増量が適用され、実際に40GBの通信量が割り当てられているのを確認した。

　なお、ahamoは91の国と地域での海外ローミング時に、追加料金なしでデータ通信が可能なのも売りだが、この通信量については従来から同じ30GBのままとなっている。また、「ahamo大盛り」（月1980円で80GBのプラス）についても変更なし。合計4950円で月120GBが使える計算となる。

　「ドコモmini」については2GBが追加される。「ドコモmini（4GB）」（月2750円）は6GB、「ドコモmini（10GB）」（月2750円）は12GBとなる。

　ahamoのライバルとなるUQ mobileは、6月から月35GBの「コミコミプランバリュー」で契約から1年間月660円の割引を開始（au PAYゴールドカードを契約するとその後も割引を継続）、Y!mobileも「シンプル3 M/L」で新規契約から1年間の割引やPayPayカードゴールドでの支払時の割引額を拡大するなど、競争が激化。ahamoもこれに対抗してきたのだと考えられる。今回の増量は恒久的なものになるか、料金プラン自体の改定もあるか、ライバルも対抗してくるか、今後の注目点となりそうだ。

人気の音声通話付きSIMの料金表（税込）

　 IIJmio／BIC SIM ギガプラン（音声SIM） IIJmio ギガプラン
(データeSIM)
5ギガ 15ギガ 25ギガ 35ギガ 10ギガ 25ギガ
通信網 ドコモ/au ドコモ
高速通信
通信量		 月5GB 月15GB 月25GB 月35GB 月10GB 月25GB
制限時の
通信速度		 300kbps 300kbps
月額料金 950円 1600円 2000円 2400円 1050円 1650円
5G対応
eSIM対応 ○(eSIMのみ)
通話定額 500円(1回5分)、700円(1回10分)、
1400円（かけ放題）		 データのみ
初期費用 3733円(auは3746円) 3733円
制限解除
オプション		 220円／1GB 220円／1GB
通信制御 3日／366MB(低速時のみ) 3日／366MB
(低速時のみ)
カウント
フリー
公衆Wi-Fi ×(BIC SIMは○) ×
最低利用期間 2ヵ月 2ヵ月
契約解除料 なし なし
転出手数料 なし なし
その他プラン
など		 月2GB：850円、月10GB：1400円
月45GB：3300円、月55GB：3900円など		 月5GB：650円
月55GB：3540円など
　 mineo デュアルタイプ
マイピタ
3GB		 マイピタ
7GB		 マイピタ
30GB		 マイそく
スーパーライト		 マイそく
スタンダード		 マイそく
プレミアム
通信網 ドコモ/au/SB
高速通信
通信量		 月3GB 月7GB 月30GB なし 最大1.5Mbpsで使い放題 最大5Mbpsで使い放題
制限時の
通信速度		 1Mbps
（＋385円で3Mbps）		 3Mbps 32kbps 32kbps(平日12～13時)
月額料金 1298円 1518円 2178円 250円 990円 2200円
5G対応
eSIM対応 ○（ドコモ、auのみ）
通話定額 550円(1回10分)、1210円(かけ放題)、110円（440円相当）
初期費用 3740円
制限解除
オプション		 55円／100MB 198円／24時間
通信制御 3日／10GB(低速時のみ) 3日／10GB
カウント
フリー		 低速状態を3Mbpsにするオプション（385円、15GB以上は無料）
22時半～7時半は使い放題にするオプション（990円、50GBは無料）		 1回198円で購入から24時間、速度制限無し
22時半～7時半は使い放題にするオプション（990円）
公衆Wi-Fi 月398円
最低利用期間 なし
契約解除料 なし
転出手数料 なし
その他プラン
など		 月15GB：1958円
月50GB：2948円		 最大300kbpsは660円
　 イオンモバイル BIGLOBEモバイル メルカリモバイル
5GB 20GB プランR プランM 4GB 20GB
通信網 ドコモ/au ドコモ/au ドコモ/au
高速通信
通信量		 月5GB 月20GB 月3GB 月6GB 月4GB 月20GB
制限時の
通信速度		 200kbps 200kbps 300kbps
月額料金 1298円 1958円 1320円 1870円 990円 2390円
5G対応 ×（ドコモは○）
eSIM対応 ○（物理SIMは予定）
通話定額 550円(1回5分)
935円(1回10分)
1650円(かけ放題)		 660円(1回3分)
913円(1回10分)		 550円(1回5分)
770円(1回10分)
1320円(かけ放題)
初期費用 3300円 3733円 3300円
制限解除
オプション		 1～10GBまで1GBごとに110円ずつアップ
(月途中でプラン変更可)		 330円／100MB メルカリでのギガの売買が可能
通信制御 3日／366MB
(低速時のみ)		 3日／366MB
(低速時のみ)
カウント
フリー		 ＋月308円でYouTube、
ABEMAなど
公衆Wi-Fi × × ×
最低利用期間 なし なし なし
契約解除料 なし なし なし
転出手数料 なし なし なし
その他プラン
など		 月1GB：858円
月10GB：1848円など		 月1GB：1078円など 月10GB：1730円
月40GB：3700円
　 日本通信SIM HISモバイル
合理的シンプル290プラン 合理的みんなのプラン 合理的50GBプラン 1GB
プラン		 7GB
プラン		 20GB
プラン
通信網 ドコモ ドコモ
高速通信
通信量		 段階制
月1GB～ 		月20GB 月50GB 月1GB 月7GB 月20GB
制限時の
通信速度		 低速通信 低速通信（200kbps）
月額料金 290円～ 1390円 2178円 550円
(100MBまで280円)		 990円 2090円
5G対応
eSIM対応
通話定額 390円
(月70分)
390円
(1回5分)
1600円
(かけ放題)		 月70分 or
1回5分まで かけ放題は
＋1600円		 月70分 or
1回5分まで かけ放題は
＋1200円		 500円(1回6分)
1480円(かけ放題)		 1回6分まで
初期費用 3300円 3300円
制限解除
オプション		 220円／1GB 200円／1GB
通信制御
カウント
フリー
公衆Wi-Fi × ×
最低利用期間 なし なし
契約解除料 なし なし
転出手数料 なし なし
その他プラン
など		 　 月3GB：770円、月10GB：1340円など
　 LinksMate NUROモバイル
5GB 15GB VSプラン VMプラン NEOプラン NEOプランW
通信網 ドコモ ドコモ/au/SB
高速通信
通信量		 月5GB 月15GB 月3GB 月5GB 月35GB 月55GB
制限時の
通信速度		 200kbps 200kbps 1Mbps
月額料金 1210円 1870円 792円 990円 2699円 3980円
5G対応
eSIM対応 ○（ドコモ回線のみ）
通話定額 935円(1回10分) 490円(1回5分)、880円(1回10分)
1430円(かけ放題)
初期費用 3300円 3740円 0円
制限解除
オプション		 550円／2GB
2200円／10GB		 550円／1GB
通信制御 3日／300MB
(低速時のみ)
カウント
フリー		 対応ゲーム、ABEMA、Twitter、Facebookなど(月550円) LINE 上りデータ通信
LINE、Twitter
Instagram、TikTok
公衆Wi-Fi × ×
最低利用期間 なし なし
契約解除料 なし なし
転出手数料 なし なし
その他プラン
など		 月1GB：737円
月30GB：2970円など		 月10GB：1485円
かけ放題＋月1GB：1870円
　 DTI SIM
音声プラン		 y.u mobile J:COM MOBILE
3GB 毎日1.4ギガ使い切り シングル シングル
U-NEXT		 5GB 10GB
通信網 ドコモ ドコモ au
高速通信
通信量		 月3GB 1日
1.4GB 		月10GB 月20GB
(月30GB)		 月5GB 月10GB
制限時の
通信速度		 200kbps 128kbps 200kbps 1Mbps
月額料金 1639円 3190円 1070円 2970円 1628円 2178円
5G対応 × ×
eSIM対応 ×
通話定額 902円(1回10分) 550円(1回10分)
1400円(かけ放題)		 935円(1回5分、
現在キャンペーン中で550円)
初期費用 3733円 3740円 3300円(ウェブでは無料)
制限解除
オプション		 418円／500MB
660円／1GB		 330円／1GB
1200円／10GB		 330円／1GB
通信制御 3日
／2GB		 条件非公表
カウント
フリー		 J:COMオンデマンド
公衆Wi-Fi × ×
最低利用期間 なし なし なし
契約解除料 なし なし なし
転出手数料 なし なし なし
その他プラン
など		 月1GB：1320円、
月5GB：2112円など		 「シングル U-NEXT」はU-NEXTのサービス込み。1200円分のポイントで追加チャージ可 月1GB：1078円など
　 UQ mobile Y!mobile
トクトク
プラン2		 コミコミ
プラン
バリュー		 シンプル3
S		 シンプル3
M		 シンプル3
L
通信網 au ソフトバンク
高速通信
通信量		 月5GB/30GB 月35GB 月5GB 月30GB 月35GB
制限時の
通信速度		 1Mbps 300kbps 1Mbps
月額料金 2178円
3278円		 3828円 3278円 4378円 5478円
5G対応
eSIM対応
通話定額 1980円
(かけ放題)
880円
(1回10分)
550円
(月60分)		 1回10分
1100円
(かけ放題)		 1980円(かけ放題)
880円(1回10分)		 1回10分
1100円
(かけ放題)
初期費用 3850円 3850円
制限解除
オプション		 1100円／1GB 550円／500MB
通信制御 通信量超過後の1Mbpsはさらに40GB(トクトク)/50GB(コミコミ)超過時に最大128kbpsまで低速化される 通信量超過後の300kbps／1Mbpsはさらに月間通信量の半分の超過時に最大128kbpsまで低速化される
カウント
フリー
公衆Wi-Fi 月165円
最低
利用期間		 なし なし
契約解除料 なし なし
転出手数料 なし なし
その他 「トクトクプラン2」は固定回線セット割（月1100円）、家族割引（月550円）、au PAYカード割（月220円）あり 固定回線セット割（月1650円）、または家族割引（2回線目以降は月1100円割引）などあり
　 ドコモ
ahamo		 ドコモ　ドコモmini
4GB 10GB
通信網 ドコモ ドコモ
高速通信
通信量		 月40GB 月6GB 月12GB
制限時の
通信速度		 1Mbps 128kbps
月額料金 2970円 2750円 3850円
5G対応
eSIM対応
通話定額 1回5分
1100円
(かけ放題)		 880円（1回5分）
1980円(かけ放題)
初期費用 0円 3850円（オンラインは0円）
制限解除
オプション		 ＋1980円で80GB追加可能
550円／1GB		 1100円／1GB
通信制御
カウント
フリー
公衆Wi-Fi
最低利用期間 なし なし
契約解除料 なし なし
転出手数料 なし なし
その他 　 固定回線セット割（月1210円）、ドコモでんきセット割（月110円）、dカード支払割（月550円）などあり
　 au
povo2.0		 ソフトバンク
LINEMO		 楽天モバイル
Rakuten最強プラン
ベストプラン ベストプランV
通信網 au SB 楽天(＋au)
高速通信
通信量		 月0GB
(要追加)		 月3GB
/10GB 		月30GB 段階制
月3GB
/20GB
/無制限
制限時の
通信速度		 128kbps 300kbps 1Mbps
月額料金 0円 990円
/2090円		 2970円 1078円
/2178円
/3278円
5G対応
eSIM対応
通話定額 550円
（1回5分）
1650円
(かけ放題)		 550円
（1回5分）
1650円
(かけ放題)		 1回5分
1100円
(かけ放題)		 かけ放題
初期費用 0円 3850円 0円
制限解除
オプション		 390円
／1GB(7日)
990円
／3GB(30日)
2700円
／20GB(30日)
9834円
／300GB(90日)
2万6400円
／360GB(365日)
330円／24時間使い放題		 550円／1GB
通信制御 使い放題オプションは混雑時や動画での通信制御あり 通信量超過後の300kbps／1Mbpsはさらに月15GB／45GBの超過時に最大128kbpsまで低速化される 条件非公表
カウント
フリー		 LINE(トーク、
音声・動画通話)
公衆Wi-Fi × × 月398円
最低利用期間 なし なし 1年
契約解除料 なし なし 最大1078円
転出手数料 なし なし なし
その他 月5GB(1380円)、月30GB(2780円)の月極トッピングも 　 　

※：au網を用いたMVNOのサービスは基本的にいずれも直近3日の通信量が6GBを超えた場合の通信速度の制限がある

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