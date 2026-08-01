【今日から】最大4万円分お得な「PayPay商品券」キャンペーン　2026年8月受付開始分

PayPayでお得に買い物ができる「プレミアム付きデジタル商品券」。この記事では2026年8月受付開始分の自治体をご紹介します。
今月のオトク度は激アツの最大4万円分！対象地域にお住まいの方は、この機会をお見逃しなく。
関東
●東京都
文京区「文京区共通デジタル商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6500円分（A券 4000円分＋B券 2500円分）／口
使用可能店舗
・A券：文京区共通デジタル商品券の対象店舗のうち、指定の店舗（一部を除く）
・B券：文京区共通デジタル商品券の対象店舗全店（一部を除く）
購入できるユーザー：東京都文京区在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：先着順
販売期間：2026年8月17日10時〜2026年9月30日23時59分
利用期間：2026年8月17日10時〜2027年1月15日23時59分
申込可能口数：最大4口／人
中部
●長野県
松川町「長野県松川町プレミアム商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6500円分／口
使用可能店舗：長野県松川町のPayPay加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：長野県松川町に在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2026年8月3日10時〜2026年8月31日
当選発表：2026年9月1日15時以降（予定）
購入期間：当選発表後〜2026年10月31日23時59分
利用期間：購入後〜2027年1月31日23時59分
申込可能口数：最大20口／人
中国
●鳥取県
倉吉市「くらよしデジタル商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分／口
使用可能店舗：鳥取県倉吉市のPayPay加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：鳥取県倉吉市に在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：先着順
販売期間：2026年8月5日10時〜2027年1月31日23時59分
利用期間：2026年8月5日10時〜2027年1月31日23時59分
申込可能口数：最大10口／人
九州
●福岡県
福岡お城まわり商店街連合会「福岡お城まわり電子商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分／口
使用可能店舗：福岡お城まわり商店街連合会の参加店舗（一部を除く）
購入できるユーザー：12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認／居住地指定なし）
販売方法：先着順
販売期間：2026年8月20日10時〜11月30日
利用期間：2026年8月20日〜11月30日
申込可能口数：最大40口／人
●大分県
豊後大野市「豊後大野市プレミアム付デジタル商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：7000円分／口
使用可能店舗：大分県豊後大野市のPayPay加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：大分県豊後大野市に在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2026年8月17日10時〜9月13日
当選発表：2026年9月14日15時以降（予定）
購入期間：当選発表後〜2026年10月14日23時59分
利用期間：購入後〜2026年12月31日23時59分
申込可能口数：最大4口／人
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