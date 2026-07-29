PS Storeおよびニンテンドーeショップにて開催中！
『メタファー：リファンタジオ』デジタル豪華版が60％オフ！アトラス「サマーセール」を開催中
アトラスは7月29日、PlayStation Store／ニンテンドーeショップにて「サマーセール」を開催中だと発表。セール期間は、PlayStation Storeが2026年8月12日まで。ニンテンドーeショップが8月11日まで。
今回のセールでは、『メタファー：リファンタジオ アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディション』が60％オフ、Nintendo Switch版『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』が70％オフとなるなど、人気タイトルが多数ラインアップ。
この機会に気になっていたタイトルをぜひ遊んでみよう。
※プラットフォームごとにセール期間が異なりますので、ご注意ください。
■PS Store
【実施期間】2026年8月12日まで
●タイトル：通常価格 ⇒ セール価格（割引率）
『メタファー：リファンタジオ アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディション』：1万5510円 ⇒ 6204円（60％オフ）
『ペルソナ５』シリーズ ゲームバンドル：1万9970円 ⇒ 7988円（60％オフ）
『ペルソナ３ ポータブル』：1980円 ⇒ 990円（50％オフ）
『ペルソナ４ ザ・ゴールデン』：1980円 ⇒ 990円（50％オフ）
『真・女神転生Ｖ Vengeance』：9878円 ⇒ 4939円（50％オフ）
『真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER』：6578円 ⇒ 2960円（55％オフ）
「ダウンロード豪華版『ユニコーンオーバーロード』モナークエディション」：1万3178円 ⇒ 6589円（50％オフ）
『ドラゴンズクラウン・プロ ロイヤルパッケージ』：1万3037円 ⇒ 3911円（70％オフ）
『キャサリン・フルボディ』：8778円 ⇒ 2633円（70％オフ）
『ソウルハッカーズ2』：9878円 ⇒ 2963円（70％オフ）
『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』：6578円 ⇒ 4604円（30％オフ）
※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください
●『ペルソナ５』シリーズ ゲームバンドルがPS Storeに登場！
『ペルソナ５ スクランブル ザ ファントム ストライカーズ（PS4）』『ペルソナ５ タクティカ（PS5）』『ペルソナ５ ザ・ロイヤル（PS5）』の3タイトルをセットにしたバンドルが、ニンテンドーeショップに続きPS Storeにも登場。セール期間中は60％オフの7988円で購入可能だ。この機会にぜひチェックしよう。
■ニンテンドーeショップ
【実施期間】2026年8月11日まで
●タイトル：通常価格 ⇒ セール価格（割引率）
『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』：7678円 ⇒ 2303円（70％オフ）
『ペルソナ５ スクランブル ザ ファントム ストライカーズ』：9680円 ⇒ 1936円（80％オフ）
『ペルソナ４ ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド』：3278円 ⇒ 1966円（40％オフ）
『真・女神転生Ｖ Vengeance デジタルデラックスエディション』：1万1660円 ⇒ 5830円（50％オフ）
『ユニコーンオーバーロード』：8778円 ⇒ 4389円（50％オフ）
『十三機兵防衛圏』：7678円 ⇒ 3839円（50％オフ）
『世界樹の迷宮I・II・III HD REMASTER』：8980円 ⇒ 4490円（50％オフ）
『世界樹の迷宮 HD REMASTER』：4467円 ⇒ 2233円（50％オフ）
『世界樹の迷宮II 諸王の聖杯 HD REMASTER』：4467円 ⇒ 2233円（50％オフ）
『世界樹の迷宮III 星海の来訪者 HD REMASTER』：4467円 ⇒ 2233円（50％オフ）
『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚 デジタルデラックス版』：8778円 ⇒ 5705円（35％オフ）
※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください
●『ペルソナ３』発売20周年記念セールも開催中！
『ペルソナ３』発売20周年を記念して、『ペルソナ３ リロード』がPS Storeでは本日7月29日まで60％オフ、ニンテンドーeショップでは8月10日まで40％オフとなっている。
そのほかにも人気タイトルを特別価格で販売中。ぜひこの機会にチェックしてみてはいかがだろうか。全セールタイトルは、下記のリンクを確認してほしい。
▼「アトラスタイトルSALE情報サイト」
https://www.atlus.co.jp/sale/
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
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