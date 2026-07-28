セガは7月28日、1996年9月にセガサターンで発売した「サクラ大戦」のシリーズ30周年を記念し、周年記念アートを公開し、公式ポータルサイト「サクラ大戦.com」に新規コンテンツを追加した。また、東京・京都にて「サクラ大戦30周年記念展 ～夢はよみがえる～」を開催することも発表。

「サクラ大戦」は、1996年9月セガサターン用ソフトとして発売した、蒸気技術が発達した架空の「太正時代」を舞台に繰り広げられるスチームパンク作品。

第1作となる『サクラ大戦』は、帝都・東京の平和を守るべく結成された秘密組織「帝国華撃団」の活躍が描かれた。

その後「帝都」「巴里」「紐育」と活躍の舞台を広げた「サクラ大戦」は、TVアニメおよび劇場用アニメーション、ステージ、コミックなどのメディアミックスにより発展。セガを代表する作品の一つとなった。

■『サクラ大戦』シリーズ30周年記念イラスト公開

シリーズ30周年を記念し、『サクラ大戦』と『新サクラ大戦』それぞれをテーマにした新規描き下ろしイラストを公開。長年にわたりシリーズを応援したファンへの感謝と、『サクラ大戦』が紡いできた30年の歴史、そして未来への想いを込めた特別なイラストとなっている。

また、本イラストの描き下ろしにあわせて、松原秀典さんおよび工藤昌史さんよりコメントも到着しているので、ぜひチェックしよう。

●『サクラ大戦』

・『サクラ大戦』記念イラスト：松原秀典さんコメント 『サクラ大戦』30周年。こうして長く愛される作品なのは、ファンのみんなたちの支持があったからです。皆様に思い出してもらい、キャラクターたちに生命を与えられることを感謝しています。 『サクラ大戦』を生み出したすべてのスタッフになりかわり「生きているんだよ」と、そういう気持ちを込めて今回の30周年イラストを描きました。キャラクターたちが幸せを感じて、みんなたちの心の中で生き続けることを願います。 最後に全作が現行機でプレイできるようになってほしいなあ～♡ セガのえらい人へ

●『新サクラ大戦』

・『新サクラ大戦』記念イラストイラスト：工藤昌史さんコメント 『サクラ大戦』30周年おめでとうございます。この記念のときに、『新サクラ大戦』のイラストを描かせていただき、感慨深いものがありました。 また『新サクラ大戦』の舞台も控えていますし、これからの『サクラ大戦』関連の展開にも期待しています。

■「サクラ大戦.com」に30周年記念コンテンツを追加

『サクラ大戦』公式ポータルサイト「サクラ大戦.com」にて、シリーズ30周年を記念した特設コンテンツを公開した。特設コンテンツでは、「サクラ大戦」シリーズ30年の歴史を振り返ることができるHISTORYと作品ごとのキャラクター紹介を行うCHARACTERページを追加している。

キャラクター紹介第1回では、『サクラ大戦』および『サクラ大戦２ ～君、死にたもうことなかれ～』のキャラクターたちを紹介。なお、CHARACTERページは今後も順次追加予定とのことなので、お楽しみに。

・サクラ大戦公式ポータル「サクラ大戦.com」

HISTORY：https://sakura-taisen.com/history.html

CHARACTER：https://sakura-taisen.com/characters/1/

■「サクラ大戦30周年記念展 ～夢はよみがえる～」開催決定！

シリーズ30周年を記念した展示イベント「サクラ大戦30周年記念展 ～夢はよみがえる～」の開催が決定。本展では、「サクラ大戦」シリーズ30年の歴史を振り返る展示、イラスト、設定資料、映像展示のほか、記念グッズの販売も予定しております。ゲームの枠を超えて展開してきた『サクラ大戦』の魅力を存分にお楽しみいただける内容を準備しております。

展示内容の詳細、チケット情報、記念グッズなどの最新情報は「サクラ大戦30周年記念展 ～夢はよみがえる～」公式サイト・公式X（エックス）にて随時発表するとのことなので、お見逃しなく。

サクラ大戦30周年記念展 ～夢はよみがえる～公式サイト：https://sakura-30th-exhibition.com

サクラ大戦30周年記念展 ～夢はよみがえる～公式X：https://x.com/sakura_30th_EX

【開催概要】

●東京会場

開催期間：2026年10月31日～11月15日

会場：有楽町マルイ8F イベントスペース SPACE1

住所：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2丁目7-1

開催時間：11時～20時

※最終入場は閉場の30分前まで

※状況により営業時間は変更になる場合がございます。

※入場は入れ替え制ではございません。

※運営状況については即時イベント公式サイトおよび公式Xでご案内いたします。

●京都会場

開催期間：2026年12月4日～2027年1月4日

会場：Space Galleria KYOTO

住所：〒601-8003 京都府京都市南区東九条西山王町31 京都アバンティ6F

開催時間：10時～21時

※最終入場は閉場の30分前まで

※最終日1月4日は17時閉場（16時30分最終入場）

※状況により営業時間は変更になる場合がございます。

※入場は入れ替え制ではございません。

※運営状況については即時イベント公式サイトおよび公式Xでご案内いたします。