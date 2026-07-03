7月2日早朝、6月中旬から利用できなかったAnthropicの最新モデル「Claude Fable 5」が帰ってきた。さっそく試してみることにしよう。

ようやくFableちゃんが戻ってきた

日本時間6月10日未明に公開されたClaude Fable 5は、わずか3日後の6月12日に一時停止された。理由はざっくり言えば安全面の懸念だ。細かい経緯はさておき、使えるようになったなら試すしかない。問題は何をやらせるかである。

だが、筆者はエンジニアではない。大規模開発ができると言われても、こちらに大規模開発したいものがない。かといって「テトリスっぽいゲームを作って」的なことをやらせても、もうあまり驚けない。

だが待てよ。自分には、たぶん世界で自分以外だれも欲しがらない巨大データ群がある。それは、過去15年以上にわたって誰に頼まれたわけでもないのに付けている深夜アニメの1話感想メモだ。

感想と言っても大したものではない。作品名、短いコメント、4段階の星評価、声優への言及、OPやEDへの感想など、長くてもせいぜい300字程度のものだ。そのメモが15年分ローカルにずっと眠っている。これを読ませたらどうなるのだろうか。