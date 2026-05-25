国内企業のインフラの悩みを解決する「モダンプライベートクラウド」の現在
ハードウェア高騰やサイバー攻撃激化にVMwareはどう対応してる？ VCFの新版「9.1」が登場
2026年05月25日 12時00分更新
Broadcom傘下のヴイエムウェア（VMware by Broadcom）は、ITインフラの統合仮想化プラットフォームの新版「VMware Cloud Foundation 9.1（VCF 9.1）の一般提供を開始した。新版では、ハードウェアの高騰やAI推論への投資拡大、激化するサイバー攻撃といった、現在のITインフラが直面する課題を見据え、さまざまな機能強化を図っている。
ヴイエムウェア日本法人が2026年5月20日に開催した説明会では、BroadcomのVCF部門で製品担当VPを務めるポール・ターナー（Paul Turner）氏が、VCF 9.1の詳細を解説。あわせて、カントリーマネージャーの山内光氏からは、同社が「モダンプライベートクラウド」向けプラットフォームと位置付ける、VCFの日本市場での進捗などが語られた。
コスト最適化・AI対応・セキュリティにおける新機能
ターナー氏は、AI投資が学習から推論へと移行する中、AIワークロードをプライベートクラウドで稼働させたいというニーズが、世界的に増大している強調した。実際に、同社が2026年5月に大企業のIT担当者1800名に対して実施した調査では、実に56%が「新規のAIワークロードはプライベートクラウドを優先する」と回答している。
これに対し、VCF 9.1は、「AIの本番環境に最適な、セキュアでコスト効率に優れたプライベートクラウドプラットフォーム」であるという。こうしたAIワークロードへの対応やコスト最適化、セキュリティといった、ITインフラの課題に対応するVCF 9.1の主要アップデートが紹介された。
コスト最適化では、サーバー仮想化のvSphereにおいて、「NVMeによるメモリー階層化」機能が強化された。これは、前版のVCF 9.0から実装された、高速・高価なDRAMを「ティア0」、低速・安価なNVMe SSDを「ティア1」として階層的に扱えるようにする機能だ。アクセス頻度が高いデータはDRAMに、低いデータはNVMe SSDに振り分け、メモリー容量を抑制できる。この仕組みは、仮想マシンからみて透過的に行われる点がポイントだ。
こうした階層化により、サーバーのTCO（総所有コスト）を最大40%低減できるという。同社の試算によると、例えば400台の仮想マシンを追加する場合、すべてDRAM（3.8TB）で調達すると約37万7000ドルのコストがかかるが、メモリー階層化でNVMe（4TB）とのハイブリッド構成にすると、約32万1000ドルの削減につながる。
そして、VCF 9.1では、サーバーを再起動せずにメモリー階層化の有効化やデバイス選択が可能になったほか、NVMeのRAID1ソフトウェアミラーリングに対応している。
また、 HCIストレージ仮想化のvSANにおいては、最新アーキテクチャであるvSAN ESA環境でクラスター全体で重複データを削減する「グローバル重複排除」が正式提供された。外部ストレージアレイと比較して、ストレージTCOを最大39%まで削減できるという。
AI・コンテナワークロードへの対応については、Container as a Service（CaaS）機能を簡素化した。KubernetesのコンテナワークロードをvSphere上で直接実行するための軽量な仮想マシン「vSphere Pod」を、直感的なUIによってデプロイ・管理できるようになり、さらに、ワークロードにあわせて仮想マシン・Kubernetesクラスター（VKS）・vSphere Podの3つの実行環境を同一基盤上で選択できるようになっている。
AIモデルやエージェント向けのAIオブザーバビリティも実装している。VCF OperationsおよびPrivate AI Services（PAIS）向けにトークンスループットやKVキャッシュの利用率、エージェントやMCPサーバー数などの主要なメトリクスを可視化するダッシュボードを追加した。
セキュリティ面では、ゼロダウンタイムのパッチ適用を拡張している。VMware ESXおよびvCenterにおいて、システムを再起動させることなくパッチ適用できる「ライブパッチ」の対応ユースケースを約8割にまで広げた。さらに、ゼロから最小限のダウンタイムでパッチ適用できる「クイックパッチ」も加わっている。
また、ランサムウェア被害を抑えるための新機能が、オンプレミスクリーンルームによるサイバーリカバリーだ。ネットワーク仮想化のNSXによるネットワーク分離とvSANのスナップショットによりエアギャップ環境のオンプレミスクリーンルームにバックアップを構築。同環境内での、EDR（VMwareのCarbon BlackまたはCrowdStrikeを選択可能）によるマルウェア検査からその後の復旧までの一連のワークフローを自動化する。なお、本機能は、アドバンスドサービス向けのライセンスが必要となる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります