熊本県のコンカフェ嬢からグラドルに転身。童顔と元気なキャラクターが魅力の「えぬちゃん」が、制服美少女誌「Cream 2026年8月号」（発行元：メディアックス、定価：2750円）の掲載記念イベントを7月12日、神保町の書泉グランデで開催した。
前号に続いて2度目の掲載となったが、5月下旬に都内のスタジオで撮り下ろされたもの。まだグラドル1年生だが撮られることにも慣れてきて、ポージングはかなり上達したそうである。イベント参加特典としては、特製マウスパッド（5冊購入）とマグカップ（7冊購入）が用意された。
――前号はクラシカルなセーラー服でしたが、ちょっと変わりましたね。
【えぬちゃん】 そうなんです。グレーのスカートに赤の紐リボン、紺色のスクールバッグを組み合わせているのが普段とは違っていて新鮮。髪型もハーフツインで可愛かったです！
――こだわりのポイントは？
【えぬちゃん】 いつも着けているカラーコンタクトを外して撮影に臨んだことです。「これって可愛いのかな？」という不安もありましたが、副編集長（西永彩奈さん）にも好評だったし、やってよかったと思います。
――お気に入りは？
【えぬちゃん】 もちろん制服も好きですが、今回はピンク色の体操着にしたいです。やっぱり幼さが一番出ているし、似合う子でないと着こなせないと言われますから。Creamさんらしいグラビアに仕上がりました。
――今日は制服姿ですし、どんな学生だったのかも聞かせてください。
【えぬちゃん】 明るくて騒がしい子だったので、現在とほとんど変わっていないと思います（笑）。先生とも仲良くしていたけど、注意されたり怒られたりすることも多いタイプでしたね。
新たな情報として、「ミスSPA! 2026」選考オーディションへの参加を表明。1次選考に臨んでいる最中だが、「ミクチャを利用した配信審査もあるので、空き時間とかに観てくれるとうれしいです。絶対にグランプリを獲りたいです！」と意気込みを語った。グランプリ受賞者の発表は10月下旬～11月上旬の予定だが、グラドル1年生の奮闘に注目が集まる。
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