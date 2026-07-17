看護師とグラドルを兼業しながら人気を伸ばす冴島なな（さえじま・なな）さんが、3rd DVD「肉感接写 2」（発売元：竹書房、収録時間：141分、価格：4620円）の発売記念イベントを7月5日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

デビュー時から目標の1つに掲げていた1st写真集「万能乳」が4月に発売され、話題を集めるなかでリリースを迎えた3rd DVDは、竹書房が誇る人気シリーズの第2弾。12月に都内と千葉県で撮影された映像である。

――至近距離からのカメラワークで魅せる作品ですね。

【冴島なな】 本当にゼロ距離というほど近かったし、息づかいや肌の柔らかさを感じてもらえるんじゃないかなと。前作で私のことを知ったファンの方々も結構いるし、いろいろ磨きをかけたところを楽しんでほしいです。

――シーンとしては？

【冴島なな】 スパッツ姿で運動して汗を流したり、ソファーに座って（視聴者と）イチャイチャを始めたり、ベッドの上でストッキングをビリビリ破くシーンをゼロ距離で撮ったりしました。

――オススメは？

【冴島なな】 ジャケ写にも採用されていますが、バスルームでシャワーを浴びるところです。前開きタイプの競泳水着なのですが、水が滴る体が大人っぽくてセクシーだなと。12月で寒かったですが、体を張ってがんばりました。

――印象に残った衣装を挙げるなら？

【冴島なな】 水色のメイド服です。デザインが「逆バニー」になっているメイド服を着たのは初めて。「おかえりなさいませ、ご主人様」みたいなセリフはなかったのですが、可愛さと肌の露出を両立させたシーンに仕上がりました。

――暑くなってきましたが、今夏はどんなふうに過ごしたいですか？

【冴島なな】 いろいろ仕事の予定は入っていますが、昨年はプール撮影会でめっちゃ日焼けしたので、そこに気をつけながら楽しんでいきたいです。紙の写真集もまた出したいし、グラビア誌にも載りたいです。

7月18日に神奈川県の相模原市で開催される、「スペシャル大撮影会 ～城山SUMMER PARTY～ Day1」にも参加予定。神楽坂 茜さんや松本みいなさんら、同じ事務所に所属するグラドルも数多く参加するので要チェックだ。8月10日には、4th DVD「冴島ななをお貸しします。」のリリースも控える。