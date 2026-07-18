STU48の1期生としてデビューを飾り、2024年6月からマレーシアのKLP48に移籍。今春からSTU48に復帰した甲斐心愛（かい・ここあ）さんが、2nd写真集「おかえり太陽」（発行元：秋田書店、定価：3300円）の発売イベントを7月4日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。

GW期間に開催された9周年コンサートでは、9月14日発売の14thシングルで初センターを務めることが発表。勢いづくなかで発売を迎えた2nd写真集は、今年に入ってからタイのプーケットとバンコクで撮影されたもの。2024年3月の1st写真集「心の空」と同じ撮影チームでロケに臨んだそうである。

――仕上がりはいかがですか？

【甲斐心愛】 いろいろ候補をいただいたなかからタイを選んだのですが、弾けて明るい国だからこそ、ページを開いたら陽気になれる1冊になりました。みなさんが好きな自然な心愛が詰まっているので、穴が空くほど見てほしいです。

――お気に入りは？

【甲斐心愛】 オレンジ色のビキニを着てビーチで遊ぶ写真です。3日間のロケはずっと晴れていたのですが、そのなかでも太陽が一番照りつけていたのが思い出。ウォーターパークで撮った写真も、「無邪気な姿がそこにある！」とずんちゃん（山根涼羽さん）に言ってもらえたのでご覧になってほしいです。

――新たな挑戦も？

【甲斐心愛】 後半のほうに少しドキドキするような、肌見せのキラーカットに挑みました。いろいろな写真集を参考にしながらカメラと向き合ったのですが、ファンの方々から「やりすぎだよ！」という声もあったほど。でも若いし、いやらしくないので大丈夫です（笑）。

――STU48復帰についても聞かせてください。

【甲斐心愛】 帰国してまだ4ヵ月ほどですが、写真集の発売や新センター就任など、自分の名前がニュースに載るたびにグループを引っ張る覚悟が芽生えてきました。

――その意気込みも。

【甲斐心愛】 歴代センターの先輩方とはキャラクターや路線が違うと思いますが、STU48らしくしなきゃと気負わず、私の強みである明るさやポップな雰囲気を押し出して、グループの新しい魅力を届けるきっかけになりたいです！

STU48は4期生までが在籍しているが、先輩格である甲斐さんに対しても壁を作らずに接してくれるそうで、「グループ全体が1つになっていることを実感します」とコメント。アイドルとしての活動は10年目を迎えているし、初センターも含めてこれから大きな成長を遂げそうだ。