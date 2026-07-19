アイドルグループ「ゆえない」の青色担当として活躍した月花めもり（つきばな・めもり）さんが、3rd DVD「南の島で出会った等身大のキミに夢中!!」（発売元:ラインコミュニケーションズ、収録時間：123分、価格：4620円）の発売記念イベントを7月4日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

6月6日に都内で執り行なわれたライブをもってグループの現体制が終了し、ソロ活動に力を入れている月花さん。グラビアでも高い人気を誇るだけに、イベントの参加チケットも早々に完売。2月に石垣島で撮影された3rd DVDは、タイトル通りの内容である。

――ロケはいかがでしたか？

【月花めもり】 那覇は行ったことがあったのですが、石垣島は初めて。クルマで移動中も窓を開けてずっと景色を眺めていました。緑が多くて心地の良い時間を過ごすことができました。

――シーンとしては？

【月花めもり】 青のビキニでビーチに行ったり、水着にオーバーオールを着てプールサイドで遊んだり、寝室で大人っぽいランジェリー姿を披露したり。前作よりも髪がちょっと伸びたので、巻き髪だったり、お団子ヘアがあったり、前髪を上げたり、いろいろなヘアアレンジで魅せる映像になっています。

――オススメは？

【月花めもり】 ピンク色のビキニにカーゴパンツ、スニーカーという出で立ちで屋外を歩くシーンです。オープンカーを借りて、ルーフの上で撮ったことがすごく気に入っています。

――こだわりの衣装などは？

【月花めもり】 制服姿かなぁ。コスプレ感のある制服ではなく、白のブラウス＆チェック柄のスカートで、ちょっとタイトな韓国風になっているところがポイント。自分の好きなデザインの制服選びができました！

――ほか注目は？

【月花めもり】 キッチンでめっちゃスイーツを食べるところです。種類がたくさんがあったし、（撮影を止める）カットの声がかかってもずっと食べ続けていました。みなさんがよく知っている可愛いめもちゃんが視聴できると思います。

7月25日に開催される「PSYRO 羽純さり生誕祭 2026」にも出演する予定。「アイドルをやっていたころに仲良くしていたので、コラボでステージをやらせていただきます！」と歌を披露することをPR。池袋駅（C1出口）すぐのライブハウス「リヴォイス」にて。