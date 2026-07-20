グラビア活動も11年目に突入。「ともこむ」こと樹 智子（いつき・ともこ）さんが、8th DVD「上書き保存ができません」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：148分、価格：4620円）の発売記念イベントを7月5日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

今春に都内で撮影された8th DVDは、デートの回数が少なくて寂しい日々を過ごす彼女という役どころ。高校生のころに交際していた彼氏（＝視聴者）に連絡して、再び会うようになるという物語である。樹さんによれば、演技に力を入れた作品になっているという。

――どんなシーンが楽しめますか？

【樹 智子】 ベージュ色のコート姿で元カレと待ち合わせ。ホテルの部屋でイチャイチャを始めたり、過去に着ていた制服を引っ張り出して思い出話に花を咲かせたり、一緒にシャワーを浴びたりしました。すごく演技にこだわったし、「めちゃくちゃ感情移入できた」という感想もいただけました。

――オススメは？

【樹 智子】 カーテンを閉めた部屋で、チェーンが巻かれたターコイズ色のランジェリーを披露するシーンです。こういう衣装を着るのは初めてだったし、元カレになった気持ちでドキドキしながら視聴していほしいです。

――ほか注目は？

【樹 智子】 年齢的には大人の色気で魅せたいし、（似合わなそうだから）あまり着てこなかった制服を投入している点です。可愛いチャプターもあれば、セクシーなチャプターもあるので、両者を見比べていただけるとうれしいです。

――グラビア活動も長くなりましたが、今後の抱負も。

【樹 智子】 もうちょっと肌の露出はがんばっていきたいし、イメージDVDも絶対に10本目までは出したいという気持ちはあります。いろいろなグッズを作って即売会にも参加しているので、そこでまたみなさんに会いたいです。

直近だと、7月26日に産業貿易センター浜松町館で開催される「Cosket -コスケット- vol.9」に参加。自身が手掛けた新作写真集などを販売するというので要チェック。9月26日・27日に東京ドームシティのプリズムホールで開催される「コスホリック45」にも参加するそうなので、こちらもSNSで合わせて確認したい。