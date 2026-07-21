自宅で8分、本格火鍋！セブンに「海底撈」監修の冷凍商品

セブン‐イレブンは「セブンプレミアム 海底撈監修 旨辛火鍋」を、全国の店舗にて7月21日より順次発売中です。

8分加熱するだけで完成！

世界18の国・地域に1500店舗以上を展開する火鍋ブランド「海底撈（カイテイロウ）」が監修した初めての冷凍食品が、セブン‐イレブンに登場します。

▲「セブンプレミアム 海底撈監修 旨辛火鍋」699円

1人前 385g 333kcal

牛骨をベースにした濃厚なスープに、9種のスパイスを使用した自社製ラー油を合わせた本格的な味わい。



ひと口ごとに広がる華やかな香りと心地よい痺れ、牛骨スープの旨味が調和し、暑い夏にも食欲をかき立てるといいます。

春雨、豚肉、白菜、もやし、えのき、じゃがいもなど火鍋を楽しめる具材を最初からセットしたオールインワンの商品で冷凍のまま鍋で8分加熱するだけで完成。



また、自分で好きな具材を追加してアレンジを楽しむこともでき、本格的な火鍋を自宅で手軽に楽しめるそうです。

海底撈火鍋（カイテイロウヒナベ）って？

監修した「海底撈火鍋」についてもチェックしておきましょう。

海底撈火鍋は1994年に創立された、世界人気火鍋ブランド。



2026年時点で、海底撈火鍋は世界18の国・地域に1500店舗以上の火鍋レストランを展開しています。2015年9月に池袋に日本初出店。大阪、千葉、川崎、横浜など主要都市へと順次展開し、現在は8店舗を運営しています。

海底撈火鍋の看板スープには麻辣（マーラー）スープ、トマトスープ、白湯（パイタン）などがあり、味の好みに応えるバリエーションが魅力。



本場中国の火鍋に加え、多様な食事体験を提供する理念のもと、海底撈火鍋レストランでは伝統的な四川劇の「変面ショー」や「カンフー麺」などのパフォーマンス体験も楽しめるんですって。

これは試したい！

人気店のお店が自宅で気軽に楽しめる、嬉しい商品の登場です。具材もたくさん入っているので、そのままで本格的な火鍋が味わえます。好きな具材を入れてアレンジするのも楽しそうですよね！

ちなみに「クックイック」シリーズとは、セブン‐イレブンから「簡単便利」と「より一層の美味しさ」を両立した新コンセプトで2024年11月より発売しています。電子レンジ調理だけではなく“ひと手間”をかけるのが特徴。今回も鍋で加熱するというひと手間がかかりますね。

お家で8分。お店の味をご存知の方も、そうでない方も気軽に試してみてはいかがでしょうか？

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