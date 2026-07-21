自宅で8分、本格火鍋！セブンに「海底撈」監修の冷凍商品

セブン‐イレブンは「セブンプレミアム 海底撈監修 旨辛火鍋」を、全国の店舗にて7月21日より順次発売中です。
8分加熱するだけで完成！
世界18の国・地域に1500店舗以上を展開する火鍋ブランド「海底撈（カイテイロウ）」が監修した初めての冷凍食品が、セブン‐イレブンに登場します。
▲「セブンプレミアム 海底撈監修 旨辛火鍋」699円
1人前 385g 333kcal
牛骨をベースにした濃厚なスープに、9種のスパイスを使用した自社製ラー油を合わせた本格的な味わい。
ひと口ごとに広がる華やかな香りと心地よい痺れ、牛骨スープの旨味が調和し、暑い夏にも食欲をかき立てるといいます。
春雨、豚肉、白菜、もやし、えのき、じゃがいもなど火鍋を楽しめる具材を最初からセットしたオールインワンの商品で冷凍のまま鍋で8分加熱するだけで完成。
また、自分で好きな具材を追加してアレンジを楽しむこともでき、本格的な火鍋を自宅で手軽に楽しめるそうです。
海底撈火鍋（カイテイロウヒナベ）って？
監修した「海底撈火鍋」についてもチェックしておきましょう。
海底撈火鍋は1994年に創立された、世界人気火鍋ブランド。
2026年時点で、海底撈火鍋は世界18の国・地域に1500店舗以上の火鍋レストランを展開しています。2015年9月に池袋に日本初出店。大阪、千葉、川崎、横浜など主要都市へと順次展開し、現在は8店舗を運営しています。
海底撈火鍋の看板スープには麻辣（マーラー）スープ、トマトスープ、白湯（パイタン）などがあり、味の好みに応えるバリエーションが魅力。
本場中国の火鍋に加え、多様な食事体験を提供する理念のもと、海底撈火鍋レストランでは伝統的な四川劇の「変面ショー」や「カンフー麺」などのパフォーマンス体験も楽しめるんですって。
これは試したい！
人気店のお店が自宅で気軽に楽しめる、嬉しい商品の登場です。具材もたくさん入っているので、そのままで本格的な火鍋が味わえます。好きな具材を入れてアレンジするのも楽しそうですよね！
ちなみに「クックイック」シリーズとは、セブン‐イレブンから「簡単便利」と「より一層の美味しさ」を両立した新コンセプトで2024年11月より発売しています。電子レンジ調理だけではなく“ひと手間”をかけるのが特徴。今回も鍋で加熱するというひと手間がかかりますね。
お家で8分。お店の味をご存知の方も、そうでない方も気軽に試してみてはいかがでしょうか？
※文中の価格はすべて税込
※税額の端数処理で実際の価格が異なる可能性があります
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります