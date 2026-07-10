スクウェア・エニックスは7月10日、同社が展開中の「スターオーシャン」シリーズが、2026年7月19日にシリーズ30周年を迎えることを記念し、「スターオーシャン30周年記念公式生放送」の配信が決定したと発表。配信日時は、2026年7月19日20時より。

▼スターオーシャン30周年記念公式生放送 ～星の海を駆け抜けろ～

＜番組概要＞

番組名：スターオーシャン30周年記念公式生放送 ～星の海を駆け抜けろ～

YouTube視聴用URL：https://www.youtube.com/live/pAUDtbZX10o

放送概要：シリーズファンへの感謝とシリーズの歴史の振り返り、開発秘話、30周年記念企画の告知のほか、番組内でファンと一緒に30周年を盛り上げる、さまざまな企画を用意。

放送日：2026年7月19日20時00分から

出演者：

番組MC：松澤ネキさん／今立進さん（エレキコミック）

北尾 雄一郎氏（ジェムドロップ 代表取締役）

小牧 恵氏（スクウェア・エニックス プロデューサー）

※シリーズ新作ゲームの情報はございません。

※本放送では、各タイトルのストーリーに関するネタバレが含まれる場合がございます。未プレイの方はご注意ください。

※出演者は予告なく変更になる場合がございます。

■「スターオーシャン」シリーズ作品もお得に！

「スクエニ SUMMER SALE Part 2」開催中

本日7月10日より「PlayStation Store／ニンテンドーeショップ／ニンテンドーストアにて、「スターオーシャン」シリーズタイトルをはじめとする、スクウェア・エニックスの新作や名作の数々がお得な価格で購入できる「スクエニ SUMMER SALE Part 2」がスタート。

『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE 』の割引率が65％にアップされたほか、『STAR OCEAN -First Departure R-』から『スターオーシャン5 -Integrity and Faithlessness-』までのシリーズ作品が70％オフで購入できる。

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/lp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=catalog&utm_campaign=summer202602&utm_content=so30th

※ PlayStation 5／PlayStation 4版タイトルのセールは、2026年7月14日23時59分ごろまでPlayStation Plus加入者限定の早期アクセス期間です。2026年7月15日0時ごろ以降は、どなたでもセール価格でご購入いただけます。

※一部セール対象外のシリーズタイトルもございます。

■スクエニ公式Xにて、生放送連動企画も本日スタート！

～#ここが好きだよスターオーシャン～

●スターオーシャン30周年記念企画第一弾「#ここが好きだよスターオーシャン」キャンペーン開催

「スターオーシャン30周年記念公式生放送」の配信に先立ち、スクウェア・エニックス公式X（https://x.com/squareenix_jp）では、本日2026年7月10日より、番組連動キャンペーン企画「#ここが好きだよスターオーシャン」をスタートした。開催期間は、2026年7月10日～7月16日23時59分まで。

2026年、ついに30周年を迎える「スターオーシャン」シリーズ――30周年の感謝を込めて、ファンの「好き」を集める「#ここが好きだよスターオーシャン」キャンペーンを開催。

お気に入りのキャラクター、思い出深いエピソード、ヘビーローテーションした一曲など……あなたの好きな「スターオーシャン」について、対象とその理由をX（Twitter）でポストしよう。

ファンの熱いポストは、2026年7月19日20時よりSQUARE ENIX YouTubeチャンネルにて配信予定の「スターオーシャン30周年記念公式生放送 ～星の海を駆け抜けろ～」にて紹介。

さらに、応募した人の中から抽選で1名に『スターオーシャン セカンドストーリー R』高精細複製原画（キービジュアル、またはパッケージアートのいずれか）に当選者の宛名と、梶本ユキヒロ氏の直筆サインを入れてプレゼントする。

【参加方法】

1. スクウェア・エニックス公式Xアカウント（https://x.com/squareenix_jp）をフォロー

2. ハッシュタグ「#ここが好きだよスターオーシャン」をつけて、あなたが好きな「スターオーシャン」の対象（キャラクター・世界観・音楽など）とその理由を本文に書いてポスト

*本キャンペーンでは作品の購入に限らず、無料体験版やゲーム外コンテンツでの投稿でもご応募可能となります。ただし、スクリーンショットや動画を投稿に添付される場合は該当タイトルの配信ガイドラインに沿ってご対応ください。

*応募規約などの詳細は、スクウェア・エニックス公式X（https://x.com/squareenix_jp）にてご確認ください。