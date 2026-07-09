カプコンは7月9日、今年3月に30周年を迎えた「バイオハザード」シリーズについて、それを祝して実施されるさまざまな企画の情報を公開した。詳細は、下記を確認してほしい。

■全方位から迫りくるクリーチャー！ 予測不能の恐怖に泣き叫べ

『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ

誕生30周年を迎えた「バイオハザード」と開業25周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパン。お互いに記念すべき年のコラボレーションは、シリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』を題材としたホラー・メイズ。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンならではのクオリティで再現されたレンウッドホテルと療養所を舞台に、クリーチャーたちが全方向からゲストへ襲いかかってくる。

“次の瞬間に何が起こるか分からない恐怖”が途切れることなく続く、瞬間の油断すら許されない極限体験を楽しもう。このアトラクションは開催期間は2026年9月11日～12月27日まで（予定）、開催時間は10時～パーククローズまでだ。

『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ 進むほどに震えが止まらない、驚愕のR-15指定―― 大ヒット作『バイオハザード レクイエム』の震え慄くあの恐怖が、今、リアルに出現する。 思わず目を覆うおぞましいクリーチャーから執拗に追われ続け、天井から、足元から、全方位から予測不能の隙なし襲撃！ 超緊迫の終わりなき悪夢に、叫び声も枯れ果てる、規格外の最恐メイズに、さあ飛び込め！

■逃げ場のない絶望的な恐怖が迫ってくる！

「ハロウィーン・ホラー・ナイト」は15周年！

2011年の開催以来、毎年クオリティやスケールを進化させ、圧倒的な世界観と、斬新なエンターテイメントで、日本の秋シーズンに「ホラー」という新しいレジャーのテーマを届けてきた「ハロウィーン・ホラー・ナイト」。

15周年を迎える2026年は、逃げ場のない絶望的な恐怖が押し寄せる、すべてが異常値のホラー体験へと進化。“絶望的な恐怖”の新シーズンが幕を開ける。

今年、15周年を迎える「ハロウィーン・ホラー・ナイト」は、パーク全域で展開されるストリート体験から、全世界で話題のサバイバル・ホラー『バイオハザード レクイエム』をはじめ、国内外で人気のアニメ作品のコラボレーションと、異次元な恐怖が一挙に押し寄せるラインナップでお届けする。

「ハロウィーン・ホラー・ナイト」の開催期間は、2026年9月11日～11月8日まで。

※『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブは12月27日まで開催

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■30周年を記念した豪華本が登場！

日経エンタテインメント! BIOHAZARD 30th Special（日経BPムック）

サバイバルホラーゲーム「バイオハザード」の“これまで”と“今”、そして“これから”を徹底的に解剖するオールカラーのスペシャルブックが登場。2026年3月に30周年を迎えた「バイオハザード」のこれまでの歩みを多角的に特集している。

当時のトレンドや流行語とともに振り返る「シリーズ年表」、キャラクターたちの関係性を読み解く「相関図＆ストーリー年表」、そして、シリーズを象徴するクリーチャーたちを体系的に整理した「クリーチャーの系譜」など、多彩な企画を収録。

また、ユニークなバラエティ企画も掲載。シリアスから遊び心ある内容まで、幅広く楽しめる構成となっているので要注目だ。

さらに、最新作『バイオハザード レクイエム』でゲーム声優に初挑戦した女優・貫地谷しほりさんへのインタビューや、開発スタッフによる制作秘話、30周年を祝うコメントなども充実。ファンはもちろん、これからシリーズに触れる読者にもおススメの一冊だ。

・日経BP

・2026年9月25日発売

・2420円

・A4変型判

・124ページ（仮）

・ISBN（13桁）：978-4-296-22079-3

▼予約受付中！

●Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4296220799

●セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107725872

●HMV&BOOKS online：https://www.hmv.co.jp/product/detail/17072532

■世界初の大型展覧会を10月に開催！

「THE WORLD OF BIOHAZARD 30周年展」先行抽選販売受付中！

「バイオハザード」30周年を記念した展覧会「THE WORLD OF BIOHAZARD 30周年展」を2026年10月30日～12月24日の計56日間、東京・渋谷BEAMギャラリーにて開催。バイオハザードポータル会員限定で、チケットの先行抽選販売を受付中だ。通常チケットのほか、本展限定の歴代パッケージ額装ピンズセットが付属した特別なチケットも販売。ぜひこの機会に申し込んでみてはいかがだろうか。

▼バイオハザードポータル会員限定 先行抽選販売日程▼

受付期間：2026年7月3日10時～7月19日23時59分

当選確認・入金期間：2026年7月24日15時～7月27日23時59分

▼チケットの詳細、そのほか展示情報に関しては「THE WORLD OF BIOHAZARD 30周年展」公式サイトをチェック！

https://bhre30th-exhibition.jp/

■「バイオハザード」30周年記念特設サイトでは

最新情報とさまざまなコンテンツを公開中！

「バイオハザード」シリーズ30周年に関するイベント、グッズや周年オリジナル企画などを公開している「バイオハザード」30周年記念特設サイト。公開中の「著名人の方々からのメッセージ」が更新された。あの人やこの人など、さまざまな人のメッセージが追加されているので、ぜひアクセスしてみよう。

▼バイオハザード」30周年記念特設サイト

https://game.capcom.com/residentevil/ja/30th.html

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード レクイエム

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store／GeForce NOW）

発売日：発売中（2026年2月27日）

価格：

通常版：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9990円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

CERO：Z（18才以上対象）

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