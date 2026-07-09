大海老天丼も590円！ 最大260円引きの「夏得キャンペーン」さん天で

関西を中心に出店する「天丼・天ぷら本舗 さん天」は、7月10日から「夏得キャンペーン」を開催します。期間中は3週に分けて、天丼3種の特別価格販売やトッピング天ぷらの割引、ミニ麺の値引きを実施します。
第1弾は天丼3種を590円で販売する「590円祭」を実施します。対象は「大海老天丼」「鶏たま天丼」「野菜天丼」です。長吉長原店・長居駅前店では内容が異なります。
なお、期間中は、フェア商品を含む対象商品以外の天丼・定食・盛合せ・大麺などの販売を中止します。
■キャンペーン概要■キャンペーン概要
期間：7月10日～14日
【天丼・天ぷら本舗 さん天 33店舗（長吉長原店・長居駅前店を除く）】
対象商品・価格：
・大海老天丼 通常価格850円⇒特別価格590円
・鶏たま天丼 通常価格850円⇒特別価格590円
・野菜天丼 通常価格790円⇒特別価格590円
※＋300円で定食に変更できます。
【天丼・天ぷら本舗 さん天 長吉長原店・長居駅前店】
・大海老と鶏の天丼 味噌汁付き 通常価格950円⇒特別価格590円
・鶏と玉子の天丼 味噌汁付き 通常価格890円⇒特別価格590円
・彩り野菜天丼 味噌汁付き 通常価格750円⇒特別価格590円
※＋200円で定食に変更できます。
7月15日からは人気セットが特別価格となる第2弾「トッピング祭」、7月22日からは第3弾「店内限定ミニ麺100円引き」を実施します。
「590円祭」は7月10日から
天丼好きは逃さずに
第1弾の「590円祭」は、大海老天丼や鶏たま天丼など人気メニューをお得に楽しめる注目企画です。普段よりリーズナブルな価格なので、「気になっていたけどまだ食べたことがない」という人にもぴったりですね。
開催は7月14日までの5日間限定です。この機会にさん天へ足を運び、お得な天丼を味わってみては？
・開始日：2026年7月10日
・終了日：2026年7月14日
※価格は税込み表記です。
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