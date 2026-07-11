「冷やし豚汁定食」が気になる！豚汁専門店の夏メニュー

豚汁定食専門店「ごちとん」7月8日から、期間限定メニュー「麦味噌と胡麻だれの冷やし豆乳豚汁定食」を販売します。

今回の新メニューは、豚しゃぶ肉を棒棒鶏風に仕立てた「棒棒豚（ばんばんぶー）」をテーマにした冷やし豚汁です。

あわせて、「白味噌のレモン豆乳豚汁定食」と「麦味噌の冷やし豚汁定食」も夏季限定で販売します。

▲麦味噌と胡麻だれの冷やし豆乳豚汁定食 1089円

豚しゃぶ肉にきゅうりと水菜を合わせ、特製の胡麻だれをかけた一品です。豚汁は麦味噌に豆乳を合わせ、さらに練り胡麻を加えたスープに仕上げています。

具材には、ブランド大豆「とよまさり」を使用した豆腐も入っています。

▲白味噌のレモン豆乳豚汁定食 1089円

豆乳と白味噌を合わせた豚汁にレモンをのせた夏季限定メニューです。爽やかな香りと酸味を加えた味わいとしています。

▲麦味噌の冷やし豚汁定食 1089円

香ばしく焦がした麦味噌を冷たいだしでのばし、宮崎の郷土料理「冷や汁」をごちとん流にアレンジしたメニューです。

▲みそ焼きおにぎりへの変更 209円

定食のご飯は、209円追加で「みそ焼きおにぎり」へ変更できます。

冷たい豚汁の新提案！

豚汁専門店ならではの発想で生まれた「棒棒豚」は、豚しゃぶと胡麻だれを組み合わせた夏らしい一杯です。冷たい豚汁という新しい食べ方も気になりますね。

夏限定メニューがそろうこの時期は、ごちとんならではの豚汁を味わうチャンスです。暑い日にさっぱり楽しめる一杯を食べに、お店へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年7月8日

※価格は税込み表記です。