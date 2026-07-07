ゲーミングPC、迷ったらコレ！ Ryzen 7 7800X3D×RX 9070 XT搭載PCがゲーマー向けにオススメ

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ゲーミングPCを選ぶとき、「安いモデルで済ませるか」「最上位まで行くか」で悩む人は多いはず。そんな中で、価格と性能の落としどころがうまいのが、アイティーシーが展開するゲーミングPCブランド、STORMの「K2-PSK78X3D97XT」だ。CPUにRyzen 7 7800X3D、GPUにRX 9070 XT 16GBを搭載し、価格は31万9800円。ゲーム用途なら、かなりおいしい構成といえる。

K2-PSK78X3D97XT

価格：319,800円

【CPU】AMD Ryzen7 7800X3D

【GPU】RX 9070XT 16GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

ポイントは、Ryzen 7 7800X3Dを採用しているところ。大容量キャッシュを備えるX3Dモデルは、フレームレートを稼ぎたいゲームや、最低フレームレートの落ち込みを抑えたい場面で強みを発揮しやすく、せっかく高性能GPUを積むならCPU側も妥協しすぎたくないだろう。

GPUはRX 9070 XT 16GB、メモリーはDDR5 32GB、ストレージはNVMe SSD 1TBと、いまのゲーミングPCとして見てもかなり余裕のある構成。WQHD解像度で高画質設定を狙いたい人はもちろん、タイトルによっては4Kゲーミングも視野に入る。

価格と性能のバランスで選ぶなら「 K2-PSK78X3D97XT」が本命。迷ったらこれ、でかなり気持ちよく選べる1台といえる。