330円で「餃子無料」が毎日！数量限定「餃子パス」ほしすぎ

全国80店舗以上展開する中国料理店「紅虎餃子房」は、ブランド誕生30周年を記念した夏の特別企画として、「夏休み餃子パス」（330円）を数量限定で販売しています。
330円のパスで「やみつき餃子」何度でも無料
「夏休み餃子パス」は、購入した店舗で提示すると、使用期間中は来店ごとに人気メニュー「やみつき餃子」を1皿無料で利用できます。
500円以上のメニューの注文が利用条件となっており、8月31日まで利用できます。一部店舗では実施しません。
利用は1回の来店につき1回までで、1グループで複数枚の利用も可能です。持ち帰りには対応せず、購入した店舗のみで利用できます。
「やみつき餃子」は、紅虎餃子房の人気メニューです。香ばしい焼き目と肉汁、野菜の甘みを組み合わせた商品で、紅虎餃子房を代表する餃子として展開しています。
■夏休み餃子パスキャンペーン 概要
販売店舗：全国の紅虎餃子房（一部店舗を除く）
販売価格：330円
販売数量：各店舗限定数にて販売（なくなり次第終了）
使用期間：購入時～8月31日
使用ルール：注文時に「夏休み餃子パス」を提示
・500円（税込）以上のメニューの注文必須
・テイクアウト不可
・使用は一度のご来店につき1回まで（1グループ複数枚利用可）
・購入店舗でのみ利用可
・他クーポンとの併用可
未実施店舗：丸の内センタービル店、モラージュ柏店、イオンモール成田店、富山ファボーレ店、
紅虎軒 コピス吉祥寺店、フードコート店舗は実施なし
500円以上のメニュー注文は条件だけど
330円で期間中何度も餃子を楽しめるという、餃子好きには気になる企画です。何度か利用するだけでもお得感があり、夏休みの外食が楽しみになりそうですね。
担々麺やチャーハンなどのお気に入りメニューと一緒に餃子を味わいたい人は、この機会に紅虎餃子房へ足を運んでみてはいかがでしょうか。
・終了日：2026年8月31日
※価格は税込み表記です。
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