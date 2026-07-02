これは「趣味にできる」ゲーミングキーボード。「MAKR PRO 75 ホールエフェクトDIYキーボード」が楽しい！

ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。

そこで7月4日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。

この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、ゲーミングキーボード「MAKR PRO 75 ホールエフェクトDIYキーボード」をご紹介します。

楽しみながら、自分で完成させる

MAKR PRO 75 ホールエフェクトDIYキーボード

MAKR PRO 75 ホールエフェクトDIYキーボードは、名前の通り、自分で設定を楽しみながら、理想のキーボードを作り上げるDIY要素を持つモデル。

こだわりを形にしたい人なら、夢中になれる面白さがありますよ！

ポイント①：競技にもバリバリ使える、基本性能高し！

「MGX Hyperdrive」仕様の磁気スイッチと、ラピッドトリガー、SOCD対応で、競技でも使いやすい仕様に。こうしたキー入力の細かな挙動まで調整できるから、自分のプレイスタイルに合わせた最適な操作感を追求できちゃうんです！

使って、設定を見直して、また使って……どんどん使いやすくなっていく、「育てる感」が、使っていて楽しいところです。

ポイント②：毎日触りたくなる上質な打鍵感

余計な響きを抑えた落ち着いた音が、とにかく心地いい……！ CNCアルミのズッシリとした質感、そして8層吸音構造+ガスケット仕様で、いかにも高級キーボードの、しっくりとする打鍵感が味わえます。

長時間タイピングしていても疲れにくいほど、指先から幸せになれるようなキーボードですね。

ポイント③：オレだけのキーボードを追求、DIYの喜び

完成品を買って終わりではなく、スイッチやモジュール類を交換して、自分好みに仕上げていけるのがこのモデルの大きな魅力！

キーボードそのものを趣味として楽しめるようなカスタマイズ性が、ゲーマーには本当におすすめです。

7月4日（土）は秋葉原に！

MAKR PRO 75 ホールエフェクトDIYキーボードの実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたガジェット、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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