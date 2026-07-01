STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第28回
このスペックで4万円引きは熱い！ STORM「S2-97X897XT」はRX 9070 XT搭載の注目モデル
2026年07月01日 20時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
STORM「大決算セール 2026」をチェック
ストームの「大決算セール 2026」は、人気のゲーミングPCや即納特価モデルを対象にした大型セールだ。目玉は最大6万円引きのクーポンで、対象製品ごとに6万円、5万円、4万円、3万円、2万円引きのクーポンが用意されている。
ラインナップは、Ryzen 5 7500FやRyzen 7 9700X、Ryzen 7 7800X3D／9800X3Dなどを搭載したモデルが中心で、GPUもRTX 5060／5060 Ti／5070／5070 Ti、RX 9060 XT／9070 XTなど幅広くそろっている。多くのモデルがDDR5メモリ32GB、NVMe SSD 1TB級の構成なので、「ゲーム用にしっかり使えるPCを、少しでも安く買いたい」という人にはかなり見どころのあるセールだ。
在庫がなくなり次第終了で、期間中でも予告なく終わる場合があるため、狙っている構成があるなら早めにチェックしたいところ。
STORM「大決算セール 2026」おすすめの1台
価格：399,800円
クーポンコード：「26KESSAN40000」で4万円引き
【CPU】AMD Ryzen7 9700X
【GPU】RX 9070 XT 16GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
Ryzen 7 9700X＋Radeon RX 9070 XT 16GBを組み合わせた、ゲーム寄りのハイスペック構成なモデル。標準構成は、DDR5メモリー32GB、NVMe SSD 1TB、無線LAN／Bluetooth対応マザーボード、Windows 11 Home 64bitとなっている。
WQHDゲーミングはもちろん、タイトルや設定次第では4Kも視野に入るクラス。ビデオメモリー16GBという安心感もあり、高解像度テクスチャーを使うゲームや、今後の大型タイトルを見据えたスペックだ。
メモリー32GB、SSD 1TB、無線LAN／Bluetooth対応まで標準でまとまっているので、購入後に「メモリーを足すか」「Wi-Fi子機を買うか」といった小さな悩みが少ないのもいいところ。
大型液晶簡易水冷、背面側に配線を逃がして内部をすっきり見せる構造も魅力的だ。ARGB変更用LEDスイッチ、マグネットフィルターを備え、ケースサイズは高さ455mm、奥行440mm、幅220mm。
今なら、割引クーポンで4万円引き。30万円台後半〜40万円前後で「あとから後悔しにくい1台」を狙っている人ならチェックしておきたい。
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