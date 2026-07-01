7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」情報まとめ 第24回
ワイヤレスだけど、駆動時間は実質無制限。ゲーミングマウス「Model O3 Wireless White」の発想に感動した。
2026年07月01日 19時30分更新
ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。
そこで7月4日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。
この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、ゲーミングマウス「Model O3 Wireless White」をご紹介します。
この発想、画期的。
Glorious「Model O3 Wireless White」
Glorious「Model O3 Wireless White」は、「あ、充電切れた……」という、あの絶望タイムとおさらばできちゃう画期的なマウスです。
2つの付属バッテリーをローテーション的に交換しながら使うことで、実質、無制限でプレイできるという発想です。これ、長時間プレイするゲーマーには、涙が出るほどうれしい工夫ですよね。
ポイント①：充電切れを気にせず遊び続けられる
集中しているときにバッテリーが切れると、ほんとイヤですよね。でもModel O3 Wireless Whiteなら、充電済みのもう片方のバッテリーに入れ替えて、切れたバッテリーは、再び充電ドックへ入れておく……こういう使い方ができるんです！
長時間プレイの途中で充電待ちになるストレスがなくて、ゲームの流れを止めたくない人には最高なポイントですよね。
ポイント②：軽快な操作と高い反応性能の両立
約66gの軽量ボディは、取り回しがとにかくいい。細かなカーソル操作もスムーズです！
テンポの速いゲームでも、自分の思い通りに操作ができちゃうのが、最高に使っていて気持ちいいんですよ。
ポイント③：ゲームも仕事もこれ一台でOK
Bluetoothに加えて、有線接続にも対応しているから、PCを選ばず、どこでも使えちゃいます！
自宅でも、外出先のノートPCでも「いつもの感覚」で操作できるのって、すごく便利ですよね。
7月4日（土）は秋葉原に！
Glorious「Model O3 Wireless White」の実物を触りに来てください
ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。
だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！
この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。
編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。
7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！
略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！
もちろん初心者大歓迎です!!
ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」
今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！
ぜひ「GPS」と呼んでください！
2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階
入場・観覧無料
最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！
今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。
知らなかったメーカー、気になっていたガジェット、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。
さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
会場紹介
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
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