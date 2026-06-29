RTX 5070搭載ゲーミングPCがいきなり5万円引き！ 性能も見た目もガッツリ派、STORM「EK-97X857」が買い時です

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ストームの「大決算セール 2026」は、人気のゲーミングPCや即納特価モデルを対象にした大型セールだ。目玉は最大6万円引きのクーポンで、対象製品ごとに6万円、5万円、4万円、3万円、2万円引きのクーポンが用意されている。

ラインナップは、Ryzen 5 7500FやRyzen 7 9700X、Ryzen 7 7800X3D／9800X3Dなどを搭載したモデルが中心で、GPUもRTX 5060／5060 Ti／5070／5070 Ti、RX 9060 XT／9070 XTなど幅広くそろっている。多くのモデルがDDR5メモリ32GB、NVMe SSD 1TB級の構成なので、「ゲーム用にしっかり使えるPCを、少しでも安く買いたい」という人にはかなり見どころのあるセールだ。

在庫がなくなり次第終了で、期間中でも予告なく終わる場合があるため、狙っている構成があるなら早めにチェックしたいところ。

EK-97X857

価格：395,000円

クーポンコード：「26KESSAN50000」で5万円引き

【CPU】AMD Ryzen7 9700X

【GPU】RTX 5070 12GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

AMD Ryzen 7 9700X、GeForce RTX 5070 12GB、DDR5メモリ32GB、NVMe SSD 1TBを搭載したゲーミングPC。ゲームはもちろん、配信、動画編集、画像生成系の作業までまとめて相手にできる構成。Windows 11 Home、無線LAN／Bluetooth対応マザーボードも備えており、届いてからの環境づくりもスムーズに進められる。

見た目はSTORMの「影界」シリーズらしく、270度パノラマ強化ガラス、RGB対応LEDライン、液晶付き簡易水冷を備えた“見せる”仕様。フロントとサイドのLEDライン、4基のファン、内部中央の2.8インチ液晶パネルで、デスクの上に置いた際の存在感も強い。割引クーポンが使える今なら、ハイスペックとビジュアルの両方を欲張りたい人はチェックしておきたい。