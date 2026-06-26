2万円引きはデカい！ RTX 5060とメモリ32GBでしっかり遊べるゲーミングPC

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ストームの「大決算セール 2026」は、人気のゲーミングPCや即納特価モデルを対象にした大型セールだ。目玉は最大6万円引きのクーポンで、対象製品ごとに6万円、5万円、4万円、3万円、2万円引きのクーポンが用意されている。

ラインナップは、Ryzen 5 7500FやRyzen 7 9700X、Ryzen 7 7800X3D／9800X3Dなどを搭載したモデルが中心で、GPUもRTX 5060／5060 Ti／5070／5070 Ti、RX 9060 XT／9070 XTなど幅広くそろっている。多くのモデルがDDR5メモリ32GB、NVMe SSD 1TB級の構成なので、「ゲーム用にしっかり使えるPCを、少しでも安く買いたい」という人にはかなり見どころのあるセールだ。

在庫がなくなり次第終了で、期間中でも予告なく終わる場合があるため、狙っている構成があるなら早めにチェックしたいところ。

GK-75F856

価格：289,800円

【CPU】AMD Ryzen5 7500F

【GPU】RTX 5060

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

Ryzen 5 7500F、GeForce RTX 5060、DDR5メモリ32GB、NVMe SSD 1TBを備えた1台。CPUとGPUはゲーム向け、メモリは最初から32GBあるので、ゲームをしながらブラウザーやDiscordを開くような使い方にも余裕がある。さらに無線LAN／Bluetooth対応マザーボード、Windows 11 Home搭載という構成で、届いたあとすぐ使いやすいのもありがたいところ。

ホワイトのMAG PANO M100R PZ WHITEケースに、大画面液晶付き240mm簡易水冷クーラー、GeForce RTX 5060 Whiteを組み合わせた構成で、机の下に押し込むより、むしろ見える場所に置きたくなるタイプ。850W 80PLUS GOLD電源を採用しているため、電源まわりにも余裕がある。割引クーポンが使える今なら、ゲーミングPC入門から乗り換えまで狙いやすい候補としてチェックしておきたい。