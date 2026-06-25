6万円引きクーポン来た！ Ryzen 7 9800X3D搭載のSTORM高性能ゲーミングPCがアツい

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ストームの「大決算セール 2026」は、人気のゲーミングPCや即納特価モデルを対象にした大型セールだ。目玉は最大6万円引きのクーポンで、対象製品ごとに6万円、5万円、4万円、3万円、2万円引きのクーポンが用意されている。

ラインナップは、Ryzen 5 7500FやRyzen 7 9700X、Ryzen 7 7800X3D／9800X3Dなどを搭載したモデルが中心で、GPUもRTX 5060／5060 Ti／5070／5070 Ti、RX 9060 XT／9070 XTなど幅広くそろっている。多くのモデルがDDR5メモリ32GB、NVMe SSD 1TB級の構成なので、「ゲーム用にしっかり使えるPCを、少しでも安く買いたい」という人にはかなり見どころのあるセールだ。

在庫がなくなり次第終了で、期間中でも予告なく終わる場合があるため、狙っている構成があるなら早めにチェックしたいところ。

EK-98X3D857

価格：434,800円

【CPU】AMD Ryzen7 9800X3D

【GPU】RTX 5070 12GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

「影界」シリーズに属するモデルで、高性能なCPUとグラフィックスを搭載している。現在は6万円引きクーポンの対象となっており、ハイスペックなゲーミングPCを検討している人にとって、価格面でも狙いやすい1台だ。

CPUには「AMD Ryzen 7 9800X3D」、グラフィックスには「GeForce RTX 5070（12GB）」を採用している。最新ゲームを高画質で遊びたい人はもちろん、FPSなど高いフレームレートを求めるゲームにも向いた構成だ。

メモリはDDR5 32GB、ストレージは1TBのNVMe SSDを搭載しており、ゲームの起動やロードも快適にこなせる。実況配信や動画編集など、ゲーム以外の用途にも使いやすいスペックとなっている。

デザイン面では、270度パノラマ強化ガラスを採用した黒いケースを使用している。フロントとサイドにはARGB LEDラインがあり、光るPCらしい見た目も楽しめる。さらに、簡易水冷クーラーには2.8インチのカスタム液晶パネルを搭載しており、画像や動画を表示できる。性能だけでなく、見た目にもこだわりたい人に向いたモデルだ。割引クーポンが使える今なら、ハイエンドPCへの買い替え候補としてチェックしておきたい。