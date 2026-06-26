2026年6月25日に開催された「AWS Summit Japan 2026」の基調講演では、生成AIが対話型から自ら実行する「自律型AIエージェント」へ進化する最前線が語られた。AWSの新たなエージェント群やOpenAIとの提携に加え、東京海上日動火災保険やフリーのAI導入の実践事例が披露された。AIエージェントがビジネス戦略となる新時代における企業の変革の軌跡をひも解く。

今も変わらない「フライホイール」の価値とAIエージェントの台頭

基調講演の冒頭、AWSジャパンの代表執行役員社長 白幡晶彦氏が登壇し、まずAmazonとAWSの歴史と理念について語った。

25年前、Amazon創業者のジェフ・ベゾス氏がシアトルのレストランで紙ナプキンに描いた「フライホイール」の概念は、今も同社を動かす原動力となっている。20年前に誕生したストレージサービスのAmazon S3は、現在500兆を超えるオブジェクトを保存する巨大なインフラへと成長し、人々の生活やビジネスを支えているという。

白幡氏は、技術の進歩において変化に直面する企業に対し、「変えるべきもの、変えるべきでないものを見極める。そして貫くべき変わらないものを持つ組織だけが、変化を前向きな駆動力に変えることができます」と力強く語った。

現在、このフライホイールを回す駆動力が「AIエージェント」である。白幡氏は、「今フライホイールを回すもっとも強い駆動力がAIエージェント。自律的な同僚がソフトウェアの中で動く時代です」とコメント。実際、ソニーは全社の生産性を向上させるためにエンタープライズLLMを構築し、6万5000人以上が利用して1日15万件の推論リクエストを処理しているという。

白幡氏は、「自らの変わらないフライホイールを持つ組織が新しい技術を手にした時、かつてない駆動力へ。これが今の時代の真実です」と、技術と組織理念の融合の重要性を説く。その上でAWSの役割について、要件に応じて最適なアーキテクチャーを構築する「ビルディングブロック」の思想をAIにも持ち込んでいると語った。

OpenAIとのパートナーシップがもたらす「知の民主化」

続いて、OpenAI Japan代表執行役社長の長崎忠雄氏が登壇し、AWSとの強力なパートナーシップについて発表した。

長崎氏は、OpenAIのミッションが一部の研究者や大企業だけでなく、全人類が知能にアクセスできる世界を作ることにあると説明。「われわれが目指すAIは人間を置き換えるAIではなく、一人一人の能力を拡張していくもの」と述べ、AIが単なるチャットツールから自律的なエージェントへと進化している現状をアピールした。

AIはすでに質問して回答するチャットから、業務を実行するエージェントにもうすでに変わっている。その中心にあるのがコーディングAIである「OpenAI Codex」だ。世界で500万のアクティブユーザーを抱え、日本はアメリカに次ぐ世界第2位の成長市場となっているという。

今回の提携では、Amazon Bedrock上でのフロンティアモデル（GPT-5.4や5.5など）の利用、CodexのAWS展開、そしてBedrock Managed Agentsの活用という3つの柱が示された。長崎氏は、「みなさんがすでに使っているセキュリティ、ガバナンス、スタビリティ。このようなAWSのエコシステムの中で最先端のAIを使う。これが今回のパートナーシップの肝」と述べ、信頼できるインフラ上で最新のAIを活用できる意義を強調した。

さらにCodexについては、「大規模なコードを理解して、理解するだけではなく、問題点を発見して、そこに修正点をつけて検証する。この一連のソフトウェアエンジニアリングのワークフローすべてを、デベロッパーの方を支援しながら、今までにできなかったスピードで、さらに低コストで実現する」と、その革新性をアピールした。

再び登壇した白幡氏は、AIの領域においても、セキュリティを最優先事項とするAWSの姿勢を改めて強調した。「AIエージェントは自律的に動きます。だからこそ誰もが安心安全にアクセスできるように見守る仕組みが必要」と述べ、プライベートネットワーク内でのガバナンスとガードレールの重要性を語った。

また、開発手法の革新としてAI-DLC（AI-Driven Life Cycle）を紹介し、ミクシィの「家族アルバム みてね」におけるクロスセル効果の向上など、具体的な成果を示した。さらに、日本のクラウドインフラに対して2027年までに累計で約3.8兆円の投資を行なう計画を明らかにし、日本社会への継続的な貢献を約束した。