金融機関において、ミッションクリティカルなシステムのAWS移行や、同基盤で生成AI・エージェントの実装に着手する動きが相次いでいる。三井住友信託銀行やアフラック生命保険も、こうした取り組みに注力する企業のひとつだ。

アマゾン ウェブ サービス ジャパン（AWSジャパン）は、2026年4月14日、同社の金融ビジネス戦略「Vision 2030」に関する説明会を開催。ゲスト登壇した上記の2社からは、AWSによるマイグレーションやAI活用の現状、AWSを選択した背景などが語られた。

三井住友信託銀行：“ものづくり”を表現できるAWSでクラウドネイティブ化・AIレディ化を推進

まずは、三井住友信託銀行のAWS活用の現状だ。信託銀行は、通常の銀行業務に加え、資産管理や不動産仲介、証券代行といった、顧客ニーズに応じた少量多品種の信託サービスを提供するのが特徴であり、いわば「モノづくり」に近いビジネスだという。

同行の執行役員である岡松参次郎氏が語ったのは、AWSに「戦略的ベット（Bet）」をするという決断だ。信託ビジネスの「モノづくり」を表現するインフラとして、ベストな選択だった。

その理由は、少量多品種のビジネスがAWSのビルディングブロックとして提供されるAWSサービスと親和性が高く、IT環境や開発・運用プロセスの標準化を促進できる点にある。なにより、「ビルダー文化やカスタマー・オブセッション（顧客第一主義）といったAWSの文化が、我々のものづくりへのこだわりと合致したから」だと岡松氏。

同行はこれまでも、AWSの活用を段階的に高めてきた。フェーズ1では、監視やバックアップなどの統制基盤を構築し、業務アプリケーションなどを移行するIaaSとしての活用から始めた。フェーズ2では、クラウドネイティブなサービスを標準として定め、最重要と位置付ける顧客元帳の移行を決断している。そして現在、ほぼすべての情報システムがAWS上で稼働している状況だ。

そして、“戦略的ベット”と呼ぶフェーズ3では、より同行に最適化されたクラウドネイティブ化やAIレディ化を目指していく。そのために、AWSとの共創組織である「All-Out Cloud Factory」を発足。同組織では、「標準化」「プラットフォームエンジニアリングの構築」「AI・DBMSの集約によるデータ利活用環境の整備」を柱に活動を進めていく。

同組織の最初のプロジェクトが、実際の顧客元帳のマイグレーション（Exadata→Amazon Aurora（PostgreSQL））における生成AIサービス「Amazon Bedrock（Bedrock）」の活用だ。「マイグレーションのノウハウが反映されたBedrockを活用することで、迅速化や効率化を図ると共に、今後の標準化推進の“橋頭堡”にもしたい」（岡松氏）

AWSの思想や哲学は、技術だけではなく人材育成にも活用している。2026年4月にグループのシステム会社である三井住友トラスト・システム＆サービスを統合するのを背景に、AWSのカルチャーを学ぶためのプログラム「Tech Journey」を実施。延べ2000人弱が参加するなど、モノづくり精神の浸透を図っている。

アフラック生命保険：“Bedrock AgentCore”でAIエージェント環境を整備

続いて登壇したのが、アフラック生命保険の取締役専務執行役員 CDIOである二見通氏だ。同社は現在、デジタル技術を主体としたDXから、AIを企業の中核能力に据える「AX（AIトランスフォーメーション）」への転換を始めたところだ。AXとは、単なる効率化にとどまらず、AIとの協働を前提に業務や商品開発、組織、人材、さらにはカルチャーまで、あらゆる領域を“再創造”する取り組みである。

こうしたAXの中で推進するのがAIエージェントの実装であり、それを支えるのがAIエージェントの構築・運用のためのマネージドサービス郡「Amazon Bedrock AgentCore（AgentCore）」である。説明会では2026年内に実装予定の3つのエージェントが披露された。

1つ目は、保険会社にとって重要な「支払査定業務」を高度化するエージェントだ。支払可否判断や査定結果入力といった作業を、専門性を持った複数のエージェントが実行するマルチエージェントで、最後は人が意思決定する設計となっている。AgentCoreのIdentityやPolicy機能の認証・権限管理によってセキュリティも担保されている。

2つ目の「契約保全事務」を効率化するエージェントは、AgentCoreのGateway機能によって、オンプレミスの業務システムとの連携が特徴だ。3つ目の「コンタクトセンター業務」のエージェントは、AWS外のデジタルヒューマンアバターと連携して24時間365日の顧客体験を実現する。

アフラック生命保がAWSを選択する理由は、安全性と俊敏性だという。「AWSはエンタープライズに対して安全・安定のシステムを提供してきた実績があり、さらには、全世界のベストプラクティスが反映された多様なサービスが高頻度でアップデートされる」と二見氏。さらに、AWSのプロフェッショナルサービスと充実したAIサービスによって、AX推進のための開発に注力できる。

今後はAIエージェントの導入を加速していくと共に、2027年にはオープン系システムをフルクラウド化、2028年にはメインフレームのモダナイゼーションを達成する計画だ。さらには、AWSとAIをハブに、ライフサポートサービスのエコシステムを形成する「ライフパートナープラットフォーム」の進展を目指していく。