アップル「iOS 26.5.2」リリース　37件の脆弱性を修正

アップルは6月29日、「iOS 26.5.2」の配信を開始した。iPhone 15 Proでのファイルサイズは13.09GB（OTAの場合）。iOS 26.6以降での提供を予定していたセキュリティー修正を含む37件の脆弱性（CVE番号ベース）に対応している。

主な修正内容は以下のとおり。