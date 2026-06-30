アップル「iOS 26.5.2」リリース　37件の脆弱性を修正

アップルは6月29日、「iOS 26.5.2」の配信を開始した。iPhone 15 Proでのファイルサイズは13.09GB（OTAの場合）。iOS 26.6以降での提供を予定していたセキュリティー修正を含む37件の脆弱性（CVE番号ベース）に対応している。
主な修正内容は以下のとおり。
●不具合や脆弱性に関する対応（概要）
■修正件数
・37件（CVE番号ベース）
■修正済みの脆弱性の一例
IOGPUファミリー
・アプリが予期しないシステム終了を引き起こす可能性がある（CVE-2026-43743）
カーネル
・アプリが予期しないシステム終了を引き起こしたり、カーネルメモリに書き込みをしたりする可能性がある（CVE-2026-43724）
・アプリが機密性の高いカーネル状態を漏洩する可能性がある（CVE-2026-43722）
libxslt
・悪意を持って作成されたウェブコンテンツを処理すると、予期しないプロセスクラッシュが発生する可能性がある（CVE-2026-43706／CVE-2026-43703）
など
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