集英社「ナツコミ」特典カードが高額転売の対象に？　書店に問い合わせ殺到

紀伊國屋書店新宿本店（8階コミック売場）の公式Xアカウントは6月27日、集英社の「ナツコミ2026」キャンペーン特典の「メタキラカード」について、1点につき1枚の配布とすることを公表した。問い合わせが殺到したため、配布方法を変更したとしている。

「メタキラカード」は、集英社の人気漫画作品の描き下ろしイラストをあしらったカードタイプの特典。

ファンなら思わず欲しくなる逸品だが、7月1日の配布開始を前にフリマサイトで複数の出品ページが作成されており、一部では売り切れも発生している状態だ。

通常、店舗側が予定より早く配布してしまうケース（いわゆるフラゲ）を除き、一般の顧客が配布開始前のグッズを自撮りの商品画像付きで出品することは難しい。

本記事は当該グッズの転売品購入を勧めるものではないが、仮に購入する場合は、グッズの出所（購入箇所）を出品ページ内の記載や出品者への質問機能などで確認したほうがよさそうだ。

※ 本記事は当該商品の転売や購入をすすめるものではありません